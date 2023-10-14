Saturday, 14 October 2023 01:13 GMT

بقذائف الهاون .. كتائب القسام ترد على استهداف المدنيين في غزة

10/14/2023 5:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف كيبوتس "نيريم" بعدد من قذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى اليوم السبت.

وأضافت " العدو يعترف بوقوع عدد من الإصابات جراء القصف القسامي الأخير لكيبوتس - نيريم"
وأفادت أنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على التهجير واستهداف المدنيين.


MENAFN14102023000208011052ID1107239986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث