بقذائف الهاون .. كتائب القسام ترد على استهداف المدنيين في غزة

بقذائف الهاون .. كتائب القسام ترد على استهداف المدنيين في غزة
التاريخ
10/14/2023 5:09:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف كيبوتس "نيريم" بعدد من قذائف الهاون ضمن معركة طوفان الأقصى اليوم السبت.
وأضافت " العدو يعترف بوقوع عدد من الإصابات جراء القصف القسامي الأخير لكيبوتس - نيريم"
وأفادت أنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على التهجير واستهداف المدنيين.
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