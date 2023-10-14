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روحاني: طوفان الأقصى رد طبيعي على قتل الفلسطينيين طيلة سنوات

10/14/2023 5:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عملية "طوفان الأقصى" بأنها رد طبيعي على قتل الفلسطينيين طيلة سنوات، داعيا الدول الإسلامية للعمل على الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة.
وفي تعليقه على الأحداث في فلسطين قال روحاني: "عملية "طوفان الأقصى" رد طبيعي على سنوات من قتل الفلسطينيين، وعلى قادة البلدان الإسلامية العمل فورا على وضع حد للقصف الوحشي الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".


وأضاف: "الملحمة التي صنعها الفلسطينيون مؤخرا قد تسهم في تحرير الأراضي المحتلة مستقبلا ولا سبيل أمام الفلسطينيين سوى مقاومة المحتل".


وتابع: "القوى الغربية تدعم وبقوة، وحشية الاحتلال الإسرائيلي، والمنظمات الدولية لا تفعل شيئا، والدول الإسلامية تعاني من عدم الوحدة والإجماع حيال فلسطين".

RT

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