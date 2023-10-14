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ايران: الكيان الصهيوني على وشك الانهيار

10/14/2023 5:09:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "الوجود الأميركي إلى جانب الاحتلال يثبت أن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار".


وأضاف عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن إيران اقترحت عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في غزة.


وتابع: "يجب وقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة فورا، والمقاومة وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في هذه الحرب، وهي التي تحدد شروطها بعد وقف العدوان على غزة، وبإمكانها القيام لوحدها بأي إجراء تراه مناسبا وتلبية جميع احتياجاتها الدفاعية.


وكشف أنه أكد في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة المتابعة القانونية لجرائم الاحتلال وسيجري اتصالات وسيعقد اجتماعات دبلوماسية لوقف الجرائم الصهيونية.

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