كوريا تهدد بتوجيه اقوى ضربة ضد حاملة طائرات أمريكية

MENAFN - Al Wakeel News)هددت كوريا الشمالية امس الجمعة بتوجيه "أقوى وأسرع ضربة أولى" ضد الأصول الاستراتيجية الأمريكية المنتشرة في شبه الجزيرة الكورية، في أحدث خطاب عدواني سلط الضوء على مخاوف بيونغ يانغ بشأن القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة.



رست حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" التي تعمل بالطاقة النووية، في ميناء بوسان بجنوب شرق البلاد يوم الخميس في زيارة تستغرق 5 أيام، وهي الأولى منذ سبتمبر 2022، في استعراض للقوة ضد كوريا الشمالية. وتأتي الزيارة بعد وقت قصير من التدريبات البحرية الثلاثية التي شاركت فيها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.



وتعد زيارة حاملة الطائرات الأمريكية جزءا من التزام الولايات المتحدة بمواصلة تعزيز "الرؤية المنتظمة" للأصول الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، على النحو المبين في إعلان واشنطن الصادر في أبريل عقب قمة رئيسي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



ونددت كوريا الشمالية بنشر واشنطن أصولا استراتيجية نووية، ووصفتها بأنها استفزاز عسكري "غير مقنع"، محذرة من أن الأصول الاستراتيجية دخلت مياها خطيرة للغاية.



وجاء في تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الضربة الأولى الأقوى والأسرع لكوريا الشمالية ستوجه إلى وسائل الردع الممتد التي تستخدمها الولايات المتحدة لهلوسة أتباعها، وقواعد الشر في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها".



وقالت كوريا الشمالية إن العقيدة النووية التي اعتمدتها البلاد العام الماضي تسمح لها باتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل الاستخدام الوقائي للأسلحة النووية، في حالة اعتقادها بأن هجوما نوويا ضدها وشيك.



وفي الشهر الماضي، عدلت كوريا الشمالية الدستور لتكريس سياسة تعزيز قوتها النووية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة ترسانتها النووية بشكل كبير.

وكالة يونهاب