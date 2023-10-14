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استعلم الآن عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة بالرقم القومى

10/14/2023 4:26:06 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم الخاصة بالمديرية (معلم فصل / رياض أطفال) عبر الرابط الآتي: المديرية أن النتيجة سوف تعلن بالإدارات التعليمية غدا، الأحد، الموافق 2023/10/15، لاستكمال مسوغات التعيين.



وبدأت المديريات والإدارات التعليمية إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد لتسليمهم العمل فى المدارس، حيث أعلنت المديريات التعليمية اسماء المعلمين الناجحين فى المسابقة والتى استهدفت 30 ألف معلم، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعلان أسماء المعلمين الجدد للتعاقد معهم بشكل سريع لسد العجز فى المعلمين بالمدارس.



ووقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.


















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