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رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد

10/14/2023 4:26:06 AM
(MENAFN- Youm7) بدأ منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية بمحافظة بورسعيد، يرافقه عدد من الوزراء.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، زار محافظة الإسكندرية منذ أيام لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة.









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