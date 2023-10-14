رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد
التاريخ
10/14/2023 4:26:06 AM
(MENAFN
- Youm7) بدأ منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية بمحافظة بورسعيد، يرافقه عدد من الوزراء.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، زار محافظة الإسكندرية منذ أيام لتفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات، استهلها بافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة.
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