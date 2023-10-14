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1953 شهيدًا و6500 مُصاب جراء بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة

10/14/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1953 شهيدا، وارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريحا، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم السبت الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن عدد ‎الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 1900 شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى 7696 جريحًا.

وفي‎ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 53 شهيدًا، بعدما استشهد 18 مواطنًا بينهم أطفال، الجمعة، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 950 جريحاً، وصل إلى ‎المستشفيات منهم نحو 300 جريح.

وكان طفلان ارتقيا قبل قليل جراء إصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة "الرام" شمال مدينة القدس، وبلدة "بيت لقيا" غرب رام الله.








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