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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا

10/14/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Youm7) استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان مُقتضب - أن الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، استشهد برصاصة من قوات الاحتلال في الرأس مُباشرة.








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