استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا
التاريخ
10/14/2023 4:26:03 AM
(MENAFN
- Youm7) استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة "أريحا" الواقعة شرق الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان مُقتضب - أن الشاب محمود شحادة شحادة (27 عاما)، استشهد برصاصة من قوات الاحتلال في الرأس مُباشرة.
MENAFN14102023000132011024ID1107239959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.