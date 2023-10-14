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البرلمان العربى: نرفض مخطط الاحتلال للتهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة

10/14/2023 4:26:03 AM
(MENAFN- Youm7) أكد البرلمان العربي، على دعم الشعب الفلسطيني، وقضيته قضية العرب المركزية، مشددا على رفض مخطط الاحتلال للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ودعم الجهود العربية المبذولة لتهدئة الأوضاع بالأراضي المحتلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ونقلتها قناة "إكسترا نيوز".









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