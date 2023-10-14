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وزير الرى يبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع أوغندا فى مجال المياه

10/14/2023 4:25:59 AM
(MENAFN- Youm7) يواصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لليوم التالى زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه وتغير المناخ، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة و وزارتي المياه بصفة خاصة .



والتقى سويلم مع وزير المياه والبيئة الأوغندى، وذلك فى إطار اللقاءات المتبادلة مع شقيقه وزير المياه الأوغندي، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، ومؤكداً على أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية ، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.



وأشار سويلم، إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام 2010 لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئرا جوفية في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في 5 مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية .



وأكد على أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الأفريقية .



ولفت سويلم، إلى ضرورة التعامل مع تحدى تغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه من خلال تنفيذ مشروعات تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ ، ووصولاً لتحقيق رؤية المياه 2030 ، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه .














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