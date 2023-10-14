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إعلان نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم فى الجيزة اليوم

10/14/2023 4:25:59 AM
(MENAFN- Youm7) تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم السبت،
نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالاسم والرقم القومي على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.



وأشارت المديرية، إلى أن النتائج سوف تعلن بالإدارات التعليمية يوم غد الأحد الموافق 2023/10/15، طبقا لمحل السكن ومن واقع بطاقة الرقم القومي لاستيفاء مسوغات التعاقد.



ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين فى "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.
























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