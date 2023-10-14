وزارة التعليم: تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال الفترة المقبلة

MENAFN - Youm7) تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه سيتم تسليمه المديريات التعليمية والإدارات والمدارس قريباً ومن ثم يتم منحه للطلاب استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تعقد إلكترونيا للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس.

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لحصول طلاب الأول الثانوي على جهاز التابلت، منها دفع مبلغ للتأمين من خلال البريد المصري بالرقم القومي للطالب، حيث يسدد ولي الأمر مبلغ 105 جنيهات في أقرب مكتب بريدي، موضحة أنه بعد سداد المبلغ التأميني وتسلم إيصال الدفع من مكتب البريد يتوجه الطالب وولي الأمر إلى المدرسة التابع لها ويوقع ولي الأمر إقرارا بتسلم جهاز التابلت.وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الفصلين الدراسيين للصفين الأول والثانى الثانوى العام ستعقد إلكترونيا بأسئلة اختيارية وجزء منها مقالى بأسئلة ورقية مثل العام السابق، على أن تعقد الاختبارات على مستوى المدرسة ويتم تصحيحها أيضا من خلال المدارس والإدارات.