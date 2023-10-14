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وزارة الصحة تنظم تدريبا لأطباء الوحدات للتوعية بأمراض أنيميا البحر المتوسط

10/14/2023 4:25:59 AM
(MENAFN- Youm7) عقدت وزارة الصحة والسكان، تدريبًا للأطباء العاملين في الوحدات الصحية بمحافظات "الأقصر- أسوان - قنا - البحر الأحمر"، للتوعية بأمراض «أنيميا البحر المتوسط» و«الأنيميا المنجلية» لدى البالغين، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج .



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب يهدف لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع الحالات المكتشفة من المبادرة، حيث تم خلال التدريب التأكيد على دور عيادات الإحالة، وأهمية توعية المواطنين، وشرح الزواج الآمن وغير الآمن.



وأشار «عبدالغفار» إلى إجراء العديد من المناقشات بين اللجنة العلمية وعدد من الأطباء على طرق التوعية في غرف المشورة الخاصة بالمبادرة، وكيفية توضيح وشرح الأمراض بطريقة مبسطة للمواطنين.



وأضاف «عبدالغفار»، أن التدريب تضمن محاضرات علمية وورش عمل لأطباء وحدات الرعاية الصحية الأولية التي تستقبل المقبلين على الزواج وتقوم بتوجيههم الى عيادات الإحالة، لتلقي الخدمات اللازمة، إذا كان أحد الطرفين حاملا للمرض.



ولفت «عبدالغفار» إلى أن التدريب تناول آليات وطرق تقديم التوعية والتثقيف الصحي لمصابي أمراض الدم، وتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة اللازمة لحالتهم الصحية.


















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