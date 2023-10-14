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رئيس جامعة الأزهر يهنئ الفائزين من أبناء الجامعة بانتخابات نقابة الأطباء

10/14/2023 4:25:58 AM
(MENAFN- Youm7)


قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، التهنئة إلى قطاع الطب بالجامعة، وإلى أبناء كلية الطب بجامعة الأزهر؛ لفوزهم المشرف في انتخابات النقابة العامة لأطباء مصر والنقابات الفرعية.



وأعلن رئيس الجامعة، أن هذا الفوز المشرف يعد رصيدًا كبيرًا لجامعة الأزهر؛ لأنه يأتي بعد أسبوع من تصدر جامعة الأزهر بالمركز الأول في تصنيف التايمز العالمي، مما يعد تعزيزًا لمكانة جامعة الأزهر، ويؤكد على أنها كانت وستظل _بإذن الله- كعبة العلوم وقبلة العلماء من شتى دول العالم، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى أنها المؤسسة التعليمية المتميزة بمنهجها الوسطي المعتدل على مر التاريخ.



جدير بالذكر، أن انتخابات نقابة الأطباء التي جرت أمس الجمعة أسفرت عن فوز كلٍّ من:



الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لنقابة الأطباء، والدكتور هشام فرهود، عضو مجلس نقابة القاهرة، والدكتور محمد البرعي، عضو مجلس نقابة القاهرة، والدكتور محمد صبحي، عضو مجلس نقابة القاهرة.






























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