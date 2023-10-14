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الجيش الروسي: مقتل 540 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط 9 هجمات في دونيتسك

10/14/2023 4:25:55 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الروسي اليوم السبت، إحباط وصد 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور "كراسني ليمان" بجمهورية دونيتسك؛ ما أسفر عن مقتل 540 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 دبابات ومدرعتين.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن ألكسندر سافتشوك رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي قوله: "إن القوات الروسية أحبطت 9 هجمات في منطقتي قطاع (يامبولوفسكي) وغابات (سيريبريانسكي) بمحور كراسني ليمان".



وأضاف سافتشوك أن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في إحدى المناطق بمدينة "كريمينايا".












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