الاتحاد الأوروبي والصين يعقدان الحوار الاستراتيجي الـ12 حول العلاقات الثنائية

MENAFN - Youm7) عقد الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية المركزية ووزير خارجية الصين وانج يي الحوار الاستراتيجي الـ12 بين الجانبين في بكين.

وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الجانبين ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية في ضوء القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين، وشملت القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية آخر الأحداث في الشرق الأوسط، والتي احتلت مكانة مركزية في الحوار، بالإضافة إلى ذلك، ناقشا تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والوضع في أفغانستان.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا أيضا إلى التحديات العالمية مثل تغير المناخ والصحة العالمية وإدارة الديون.

وفيما يخص مراجعة التطورات في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، أكد بوريل على التعقيد المتزايد لهذه العلاقات والاهتمام المشترك في متابعة علاقة بناءة ومستقرة، كما أكد مجددًا صحة النهج المتعدد الأوجه الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، بجميع أبعاده، وشدد على أهمية استمرار المشاركة رفيعة المستوى لمناقشة القضايا الثنائية والعالمية ومعالجة الخلافات، ورحب كلاهما بالعدد المتزايد من الاتصالات رفيعة المستوى في الأشهر الأخيرة.

وأكد بوريل مجددا رغبة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الصين حيثما أمكن ذلك في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والديون والصحة العالمية.

وفيما يخص أزمة أوكرانيا، نقل بوريل، في البيان، توقعات الاتحاد الأوروبي بأن تتخذ الصين - العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - موقفا أكثر حسما للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة وتستخدم نفوذها على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا وتجاهلها الصارخ للقانون الدولي، وشدد على ضرورة استمرار الصين في الامتناع عن توريد الأسلحة أو المواد ذات الأولوية في ساحة المعركة إلى روسيا.

وشدد كبير الدبلوماسيين الغربيين كذلك على التأثير السلبي للعمليات ضد أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، ودعا الصين إلى حث روسيا على وقف الهجمات غير المشروعة على صادرات الأغذية الأوكرانية وعرقلتها وإلغاء قرارها بالانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود.

وحول الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد البيان أن بوريل دعا إلى إطلاق سراح الرهائن في فلسطين وشدد كلاهما على الضرورة الملحة لبذل الجهود الدولية لمنع المزيد من تفاقم الوضع وامتداده إلى المنطقة، وأكد مجددا إدانة الاتحاد الأوروبي لجميع الهجمات ضد المدنيين، مذكرا بالتزامات الأطراف بموجب القانون الإنساني الدولي، للسماح بالوصول دون عوائق إلى المياه والغذاء والأدوية، واتفقا على الحاجة الملحة للعمل من أجل وقف التصعيد وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للمضي قدما.



