الصين: نقف بجانب السلام والضمير الإنسانى بشأن القضية الفلسطينية

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الصين تقف بجانب السلام والعدالة والقانون الدولي والتطلعات المشتركة لأغلب الدول والضمير الإنساني بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف "وانج"، في مؤتمر صحفي مشترك عقب انعقاد الجولة الـ12 من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي، أن هذه الجولة من الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني أدت إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين وتدهور حاد في الوضع الإنساني، مضيفا أن "الصين تُدين جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين، وتعارض أي انتهاك للقانون الدولي".

وأوضح أن الأولوية القصوى هي التوصل إلى وقف إطلاق النار، ووقف الصراع في أقرب وقت، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وضمان سلامة المدنيين على نحو كامل.

وتابع قائلا، إنه ينبغي على جميع الدول المعنية الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والتمسك بالموضوعية والعدالة، وإفساح المجال أمام الأمم المتحدة لكي تلعب دورها المنوط بها في حل القضية الفلسطينية، بالتزامن مع توصل مجلس الأمن إلى إجراءات عملية.

وقال "إننا سوف نشارك بنشاط في المشاورات الطارئة بمجلس الأمن، وندعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى حماية المدنيين"، مضيفا أن الصين سوف توفر أيضا المساعدة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال قنوات الأمم المتحدة.

وأكد أن القضية الفلسطينية كانت دائما في قلب قضية الشرق الأوسط، ويكمن السبب الرئيسي لهذه القضية في أن طموح فلسطين إلى إقامة دولة مستقلة، الذي طال انتظاره، لم يتحقق، وأن الظلم التاريخي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني لم يتم تداركه.



