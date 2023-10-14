رئيس وزراء هولندا: الصراع بالشرق الأوسط ينبغي أن لا يؤثر على دعم أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن الاهتمام بالأحداث في الشرق الأوسط ينبغي أن لا يؤثر على تقديم المساعدات لأوكرانيا.
وأضاف رئيس الوزراء الهولندي - في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة /إكس/ - أن "الأحداث مروعة في الشرق الأوسط.. ولكن هذا الصراع يجب ألا يسمح للحرب العدوانية المروعة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا بالاختفاء عن الأنظار"، مؤكدا ضرورة أن تظل الحرب الروسية في أوكرانيا في مجال الرؤية، والعالم يجب أن يستمر في معارضة الحربين.
وتابع مارك روته - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /السبت/ - "يجب على العالم الاستمرار في تقديم المساعدة الكاملة"، معربا عن ثقته في أن أوكرانيا ستهزم روسيا في نهاية المطاف.
وأعلنت هولندا - في وقت سابق - عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل طائرات بدون طيار ومعدات لإزالة الألغام وذخيرة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الهولندي وصل إلى /أوديسا/ في زيارة مفاجئة لأوكرانيا أمس /الجمعة/.
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