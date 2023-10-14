رئيس وزراء هولندا: الصراع بالشرق الأوسط ينبغي أن لا يؤثر على دعم أوكرانيا

MENAFN - Youm7) قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، إن الاهتمام بالأحداث في الشرق الأوسط ينبغي أن لا يؤثر على تقديم المساعدات لأوكرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي - في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصة /إكس/ - أن "الأحداث مروعة في الشرق الأوسط.. ولكن هذا الصراع يجب ألا يسمح للحرب العدوانية المروعة التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا بالاختفاء عن الأنظار"، مؤكدا ضرورة أن تظل الحرب الروسية في أوكرانيا في مجال الرؤية، والعالم يجب أن يستمر في معارضة الحربين.

وتابع مارك روته - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /السبت/ - "يجب على العالم الاستمرار في تقديم المساعدة الكاملة"، معربا عن ثقته في أن أوكرانيا ستهزم روسيا في نهاية المطاف.

وأعلنت هولندا - في وقت سابق - عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تشمل طائرات بدون طيار ومعدات لإزالة الألغام وذخيرة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الهولندي وصل إلى /أوديسا/ في زيارة مفاجئة لأوكرانيا أمس /الجمعة/.



