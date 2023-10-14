وزارة الرياضة تنفذ ورشا للحرف اليدوية تحت شعار مهنتك.. حرفتك

(MENAFN
- Youm7) تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية والتراثية، والتي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "مهنتك.. حرفتك" على مستوى المحافظات .
وتضمنت السلسلة تنفيذ ورشة عمل إكسسوارات العرايس، بمركز شباب السنانية، بمحافظة دمياط،
بمشاركة 30 فتاة من نادي الفتاة والتطوع بالمركز.
بينما انتهت فعاليات ورشة "الرتان " بمركز شباب السيوف ١ بمحافظة الإسكندرية،
والتي شارك فيها ٣٠ شباب وفتاة من أعضاء أندية الفتاة والتطوع بالمركز.
كما اختتمت ورشة الحرق علي الخشب بمركز شباب الإسماعيلية،
بمحافظة الإسماعيلية،
حيث شهدت اقبالا
لاستكمال مراحل اخراج تصميمات
بطريق الحرق على الخشب .
يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالمرأة والفتاة والشباب ومشاركتهم في كافة الانشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب ، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لاقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة.
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