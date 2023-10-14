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وزارة الرياضة تنفذ ورشا للحرف اليدوية تحت شعار مهنتك.. حرفتك

10/14/2023 4:25:52 AM
(MENAFN- Youm7) تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية والتراثية، والتي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "مهنتك.. حرفتك" على مستوى المحافظات .



وتضمنت السلسلة تنفيذ ورشة عمل إكسسوارات العرايس، بمركز شباب السنانية، بمحافظة دمياط،
بمشاركة 30 فتاة من نادي الفتاة والتطوع بالمركز.



بينما انتهت فعاليات ورشة "الرتان " بمركز شباب السيوف ١ بمحافظة الإسكندرية،
والتي شارك فيها ٣٠ شباب وفتاة من أعضاء أندية الفتاة والتطوع بالمركز.



كما اختتمت ورشة الحرق علي الخشب بمركز شباب الإسماعيلية،
بمحافظة الإسماعيلية،
حيث شهدت اقبالا
لاستكمال مراحل اخراج تصميمات
بطريق الحرق على الخشب .



يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالمرأة والفتاة والشباب ومشاركتهم في كافة الانشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب ، لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم لاقتحام سوق العمل الحر وتمكينهم إقتصاديا وتشجيعهم على المشروعات الصغيرة.












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