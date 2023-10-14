وفاة والدة زوجة أيمن شوقى نجم الأهلى السابق

MENAFN - Youm7) توفيت والدة زوجة أيمن شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق فجر اليوم، السبت، وتوجه أيمن شوقي خلال الساعات الماضية إلى الإسكندرية لحضور مراسم تشييع الجثمان على أن يُقام العزاء فى الإسكندرية الليلة أيضاً.

وحرص عدد كبير من نجوم النادي الأهلي السابقين وأصدقاء أيمن شوقي على تقديم واجب العزاء له هاتفياً.

توج أيمن شوقى مع الأهلى بـ19 بطولة وهى: 6 بطولات دورى عام وكأس مصر 5 مرات وكأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات والكأس الأفروآسيوية وكأس الكؤوس العربية وكأس التحدى بدبى.أحرز شوقى 57 هدفًا مع الأهلى موزعة كالتالى: 33 فى الدورى و7 فى كأس مصر و15 في بطولة أفريقيا و1 فى الكأس العربية و1 فى كأس التحدى.