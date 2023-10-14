Saturday, 14 October 2023 12:10 GMT

وفاة والدة زوجة أيمن شوقى نجم الأهلى السابق

10/14/2023 4:25:52 AM
(MENAFN- Youm7) توفيت والدة زوجة أيمن شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق فجر اليوم، السبت، وتوجه أيمن شوقي خلال الساعات الماضية إلى الإسكندرية لحضور مراسم تشييع الجثمان على أن يُقام العزاء فى الإسكندرية الليلة أيضاً.

وحرص عدد كبير من نجوم النادي الأهلي السابقين وأصدقاء أيمن شوقي على تقديم واجب العزاء له هاتفياً.

توج أيمن شوقى مع الأهلى بـ19 بطولة وهى: 6 بطولات دورى عام وكأس مصر 5 مرات وكأس أفريقيا للأندية أبطال الدورى وكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات والكأس الأفروآسيوية وكأس الكؤوس العربية وكأس التحدى بدبى.
أحرز شوقى 57 هدفًا مع الأهلى موزعة كالتالى: 33 فى الدورى و7 فى كأس مصر و15 في بطولة أفريقيا و1 فى الكأس العربية و1 فى كأس التحدى.





MENAFN14102023000132011024ID1107239945

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث