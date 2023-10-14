عماد متعب لـاليوم السابع: مستحيل أشوف الأهلى بيتظلم وأسكت

MENAFN - Youm7) رفضعماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة ونجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق الانتقادات التى وجهها له البعض بسكوته على تعرض الأهلى لظلم فى وجوده.

وقال عمادة متعب فى ندوة اليوم السابع : "فى ناس بتهاجم لأسباب معلومة وعندهم أغراض معينة ودول مش هرد عليهم لأنهم معروفين وأسبابهم معروفة، لكن متعب هو ممثل الأهلى فى الرابطة لكن فى نفس الوقت بيمثل 18 ناديا فى الدورى بدور على حقوق الأآهلى وحقوق الـ18، والأهم إننا حاطين لوائح ومش بناخد قرارات من دماغنا ولا تحكمها الأهواء والانتماءات وبتطبق على الكبير والصغير، وعماد متعب مستحيل يشوف الأهلى بيتظلم ويسكت عشان الناس تبقى عارفة".

يعد عماد متعب، مهاجم الأهلى الأسبق

واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف الجميلة التي توجته ملك للدقائق القاتلة، حيث استطاع هز شباك منافسيه مع الأهلى والفراعنة فى أصعب أوقات المباريات.

وتوج عماد متعب بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.