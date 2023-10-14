على لطفى بطل المواقف الصعبة يحتفل بعيد ميلاده الـ34 اليوم

MENAFN - Youm7) يحتفل على لطفىحارس مرمى نادى زد الحالى والأهلى السابق، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ34، فهو من مواليد 14 أكتوبر 1989، ويعد على لطفى من ناشئي نادى إنبى، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في ديسمبر عام 2009، وتعاقد مسئولو القلعة الحمراء مع علي لطفي في موسم 2018 بعد طلب أحمد عادل عبد المنعم، الحارس الثالث للأحمر، الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثاً عن المشاركة باستمرار.ويعد علي لطفى واحدا من أفضل حراس المرمى فى الكرة المصرية، فهو لاعب يؤدى مهامه بتفوق ملحوظ، استطاع أن يحفر اسمه وتربع على قلوب جماهير المارد الأحمر، حينما جاءته الفرصة في أكثر من مناسبة سواء حينما تعرض الشناوى للإصابة بفيروس كورونا أو في نهاية الموسم الماضى مع إراحة اللاعبين الأساسيين ليتألق فى العرين الأهلاوى.وقدم على لطفى أفضل مبارياته أمام الزمالك فى مباراة القمة، ويكون بمثابة الحصن الحصين للغزوات البيضاء ويتصدى لركلة جزاء مؤثرة.

ولم يمانع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي رحيل علي لطفي في ظل رغبة الحارس في المشاركة المستمرة.

ونجح زد في الحصول على خدمات علي لطفي حارس مرمى الأهلي في صفقة انتقال نهائي، ليودع الحارس القلعة الحمراء قائلا "مش عارف ابدأ منين ولا منين بس جوايا مشاعر مش عارف أعبر عنها النهارده آخر يوم ليا في النادي اللى كان حلم حياتي إني ألعب فيه من أول ما بدأت ألعب كورة النادي اللى قضيت جواه أحسن 6 سنين في حياتي".

وتابع حارس الأهلي السابق: "حققت في الأهلي بطولات وإنجازات هتفضل وسام علي صدري، 6 سنين شوفت فيهم كل الحب والاحترام من كل فرد في منظومة النادي الأهلي ويعلم ربنا اني مقصرتش يوم في حق النادي".

وكان النادي الأهلي قد ودع علي لطفي بنشر صورته على الصفحات الرسمية للنادي، وكتب: "علي لطفي قدم نموذجًا رائعًا في الإخلاص والالتزام والاحترام".

علي لطفى خاض مباراة وحيدة مع منتخب مصر وكانت فى 8 يونيو 2016، بينما شارك مع الأهلى فى 43 مباراة بكل البطولات بإجمالى 3381 دقيقة لعب، تلقت شباكه فيها 27 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 25 مباراة ونال ثلاثة كروت صفراء ،وتوج مع المارد الأحمر بثلاثة بطولات للدورى الممتاز وبطولتين لدورى الأبطال الأفريقى بجانب السوبر الأفريقى مرتين وكأس مصر مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.