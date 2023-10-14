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قياسات وزن تنتظر نجوم الأهلي فى أول مران استعداداً لبطل تنزانيا

10/14/2023 4:25:52 AM
(MENAFN- Youm7) قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، إخضاع لاعبيه لقياسات وزن غداً الأحد قبل انطلاق أول مران بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى.

ويستأنف فريق
الاهلى
بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته غداً الأحد
باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة ستة أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري.
ويعود الأهلى للتدريب غداً بدون 11 لاعباً دوليا بسبب ارتباطهم بالاجندة الدولية ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام الجمعة المقبل فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.
وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.
والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).





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