حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 10 (كونا) -- الرابع عشر من أكتوبر

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1900 - سفينة الإمداد الفرنسية (دروم) تزور البلاد في عهد الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت وتجول أحد ضباطها في البلاد والتقط صورا لها تعد الأقدم في الكويت.

1967 - نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر قانونا في شأن دعم الدول العربية التي تأثرت مواردها مباشرة نتيجة العدوان الإسرائيلي إذ تم تخصيص 55 مليون دينار كويتي لتغطية الالتزامات.

1968 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما أميريا بإنشاء الكلية العسكرية التي بدأت الدراسة فيها في 2 نوفمبر من نفس العام وتخرجت الدفعة الأولى من الكلية في مايو 1970.

1969 - كلية الشرطة تستقبل الدفعة الأولى من أفراد الشرطة لتأهيلهم وتدريبهم كأفراد وضباط في قوة الشرطة الكويتية.

1972 - إشهار أعمال جمعية المكفوفين الكويتية التي تهدف الى خدمة المكفوفين داخل الكويت وتحقيق أهدافهم ومعالجة قضاياهم ومساعدتهم على الاندماج مع أفراد المجتمع.

1993 - رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الأسبق حمد عبدالعزيز الحميدي ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 76 عاما وهو أحد أبرز المعلمين في معهد النور للمكفوفين وحصل على درجة الدبلوم في تعليم المكفوفين من القاهرة متحديا فقدان بصره.

2013 - عقاب محمد الخطيب ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 92 عاما وهو أحد أبرز مؤسسي الحركتين التعليمية والمسرحية في الكويت.

2017 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع مالي بقيمة 5ر9 ملايين دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع توفير مياه الشرب لمدينة باماكو.

2021 - وفاة المؤرخ والإعلامي سيف مرزوق الشملان عن عمر ناهز 94 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في مجال التأريخ والتدوين والتوثيق الإعلامي وحصل الراحل على جائزة الدولة التقديرية عام 2000.

2021 - وفاة المخرج خالد الصديق بستكي رائد الحركة السينمائية الكويتية عن عمر ناهز 76 عاما بعد مسيرة فنية حافلة أخرج خلالها عددا من الأعمال التلفزيونية والسينمائية المميزة أبرزها مسلسل (محكمة الفريج) عام 1967 وفيلم (بس يا بحر) عام 1972 الذي حاز عددا من الجوائز العالمية. (النهاية)