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مسيرة مناهضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي تجوب شوارع (مانهاتن)

10/14/2023 4:25:45 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبد الله العنزي (حدث مصور)

نيويورك - 14 - 10 (كونا) -- تحت اللافتات الشهيرة في ميدان (تايمز) بحي مانهاتن رفعت أعلام دولة فلسطين عاليا فيما صدحت هتافات مئات المتظاهرين من مختلف الجاليات العربية في مسيرة منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وانضم للمسيرة السلمية التي أطلقها التنظيم المجتمعي الفلسطيني (في حياتنا) جماعات ونشطاء محليون من خلال مشاركتهم برفع شعارات ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حين انتشرت عناصر شرطة نيويورك في أنحاء المنطقة كإجراء احترازي لتأمينها.
وجابت المسيرة شوارع (مانهاتن) مرددة عبارات مثل (فلسطين حرة) و(لا عدالة لا سلام) بعد انطلاقها من الميدان ومرورا بحديقة (براينت) ثم محطة (غراند سنترال) ووصولا إلى مقر الأمم المتحدة. (النهاية) ع س ت / ط م ا

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