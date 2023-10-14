مسيرة مناهضة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي تجوب شوارع (مانهاتن)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبد الله العنزي (حدث مصور)
نيويورك - 14 - 10 (كونا) -- تحت اللافتات الشهيرة في ميدان (تايمز) بحي مانهاتن رفعت أعلام دولة فلسطين عاليا فيما صدحت هتافات مئات المتظاهرين من مختلف الجاليات العربية في مسيرة منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وانضم للمسيرة السلمية التي أطلقها التنظيم المجتمعي الفلسطيني (في حياتنا) جماعات ونشطاء محليون من خلال مشاركتهم برفع شعارات ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حين انتشرت عناصر شرطة نيويورك في أنحاء المنطقة كإجراء احترازي لتأمينها.
وجابت المسيرة شوارع (مانهاتن) مرددة عبارات مثل (فلسطين حرة) و(لا عدالة لا سلام) بعد انطلاقها من الميدان ومرورا بحديقة (براينت) ثم محطة (غراند سنترال) ووصولا إلى مقر الأمم المتحدة. (النهاية) ع س ت / ط م ا
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