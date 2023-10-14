سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 68ر1 دولار ليبلغ 95ر91 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 10 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 68ر1 دولار ليبلغ 95ر91 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 27ر90 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89ر4 دولار لتبلغ 89ر90 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78ر4 دولار لتبلغ 69ر87 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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