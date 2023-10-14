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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 68ر1 دولار ليبلغ 95ر91 دولار

10/14/2023 4:25:41 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 10 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 68ر1 دولار ليبلغ 95ر91 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 27ر90 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89ر4 دولار لتبلغ 89ر90 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78ر4 دولار لتبلغ 69ر87 دولار. (النهاية)

خ م / ن و ف



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