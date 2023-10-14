ديوانية شعراء النبط.. منارة أدبية وإرث حضاري يحمل طابع التراث الكويتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
(تحقيق مصور) أبوظبي - 14 - 10 (كونا) -- تعتبر ديوانية شعراء النبط في الكويت التي أسست عام 1977 منارة أدبية وجوهرها إرث حضاري ثري يحمل طابع التراث الكويتي الاصيل.
وتسعى ديوانية شعراء النبط من خلال مشاركتها في (مهرجان أبو ظبي للشعر) المقام حاليا تحت شعار (الشعر يلهمنا) الى تعزيز وترسيخ مكانة الشعر النبطي والموروث الشعبي الى جانب التراث الخليجي المشترك.
ويعقد مهرجان أبوظبي للشعر الذي تستمر فعالياته وأمسياته من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمشاركة كويتية ونخبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالشعر من مختلف دول العالم. (النهاية) س خ م / ط م ا
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