ديوانية شعراء النبط.. منارة أدبية وإرث حضاري يحمل طابع التراث الكويتي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

(تحقيق مصور) أبوظبي - 14 - 10 (كونا) -- تعتبر ديوانية شعراء النبط في الكويت التي أسست عام 1977 منارة أدبية وجوهرها إرث حضاري ثري يحمل طابع التراث الكويتي الاصيل.

وتسعى ديوانية شعراء النبط من خلال مشاركتها في (مهرجان أبو ظبي للشعر) المقام حاليا تحت شعار (الشعر يلهمنا) الى تعزيز وترسيخ مكانة الشعر النبطي والموروث الشعبي الى جانب التراث الخليجي المشترك.

ويعقد مهرجان أبوظبي للشعر الذي تستمر فعالياته وأمسياته من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمشاركة كويتية ونخبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالشعر من مختلف دول العالم. (النهاية) س خ م / ط م ا