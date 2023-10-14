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وزير الخارجية: الاحتلال يجب أن ينتهي والفلسطينيون يجب أن يأخذوا حقوقهم (بترا)

10/14/2023 4:25:31 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


14/10/2023 11:15:15

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