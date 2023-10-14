افتتاح الجناح الأردني في معرض اكسبو الدوحة وإشادة بالعلاقات الأردنية القطرية

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 14 تشرين الأول (بترا) - أشاد وزير البلدية القطري الدكتور عبد الله بن تركي السبيعي، خلال افتتاح الجناح الأردني في معرض "اكسبو الدوحة 2023 للبستنة"، بالعلاقات القطرية الأردنية.

وقال في المعرض الذي افتتحه مع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، بحضور المفوض العام للجناح الأردني في المعرض أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي والسفير الأردني لدى الدوحة زيد مفلح اللوزي وعدد من السفراء والمسؤولين وأبناء الجالية الأردنية في قطر، إن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، تثري المعرض وتضيف إليه الكثير في ظل الإقبال الكبير من الجالية الأردنية في قطر على فعاليات المعرض.

وأضاف الدكتور السبيعي وهو أيضا رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة إكسبو، في تصريحات صحفية على هامش حفل الافتتاح الليلة الماضية، أن العلاقات القطرية الأردنية متميزة على جميع الأصعدة وتعكس متانة وقوة العلاقات على مستوى القيادتين والشعبين، منوها بأن المشاركة الأردني في المعرض، تعد رمزا لمتانة هذه العلاقات.

وأبدى الوزير القطري إعجابه بمكونات الجناح الأردني، وبالقصة التي يعبر عنها سواء في مجال البستنة، أو في مجال التنوع الجيولوجي والنباتي في المملكة، وكذلك أصناف النباتات والأشجار التي يضمها ويصل عددها لأكثر من 220 نوعا.

وأوضح أن الجناح الأردني، يحكي قصة الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، ويحظى بإقبال كبير من قبل الزائرين من مختلف دول العالم.

ويقام الجناح الأردني تحت شعار "جذور راسخة لغد أفضل"، على مساحة 2600 متر مربع، وتتمازج فيه الحداثة بالتقاليد العريقة والثقافة الأردنية، مع عرض لمجموعة من المشاريع في مجال الزراعة الحديثة والبستنة، بما يعكس التنوع الجغرافي في المملكة الأردنية الهاشمية، ويروج للمواقع الأثرية والسياحية المتنوعة.

وينظم الجناح فعاليات لتسويق وترويج المواقع السياحية والأثرية وإبراز مكانة الأردن والمقومات التي يمتلكها أمام زائري المعرض من مختلف دول العالم.

كما يعرض الجناح، الطبيعة الخلابة التي يتميز بها الأردن، والجبال المغطاة بالأشجار، ويوفر فرصة لتذوق مجموعة من الأطعمة التقليدية التي يشتهر بها الأردن خاصة "المنسف"، ويتيح إمكانية شراء الهدايا التراثية والتقليدية والتذكارات التي تروج لمختلف الأماكن والمرافق السياحية والطبيعية في المملكة.

من جهتها، قالت الزعبي، إن الجناح يركز على إظهار التنوع الحيوي والطبيعي والجغرافي في الأردن، ويتميز بإظهاره لمناطق متنوعة في المملكة كالسهول والجبال والوديان والكثبان الرملية والمناطق الساحلية.

وأشارت الى أنه يتم التركيز في الجناح الأردني كذلك على النباتات والأشجار الموجودة في كل منطقة، مبينة أنه تم اختيار الشجرة الرئيسية في الجناح الأردني، لتكون شجرة زيتون "المهراس" التي تعد من أقدم السلالات الجينية للزيتون.

وأضافت، أن هذه الشجرة موجودة في محافظة عجلون وعمرها يتعدى 800 عام، وأن زيتون المهراس يمتاز بفوائد جمة، فضلا عن كمية الزيت التي تحتويها هذه الثمرة.

ودعت الزعبي الجميع لزيارة الجناح الأردني والتعرف على النباتات والأشجار الأردنية، والاستمتاع بالفعاليات التي سيتم تنظيمها أسبوعيا، موضحة أن الجناح ينقسم إلى عدة أقسام وهي منطقة الصحراء والوادي ومنطقة الأعمدة وشواهد على الأردن ومنطقة السهول، وهناك أماكن مخصصة للفعاليات وأخرى للتعرف على المنتجات التراثية للمملكة.

بدوره، قال السفير اللوزي، إن الجناح الأردني المشارك بمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، يشهد إقبالا كبيرا ومتنوعا من قبل الزائرين من مختلف دول العالم، منذ انطلاق فعاليات المعرض قبل نحو 10 أيام تقريبا وقبل افتتاحه رسميا، مشيرا إلى أن الجناح ينفرد بشكل كبير عن غيره من الأجنحة سواء من حيث التصميم أو المحتويات.

وبين أن محتويات الجناح الأردني تعتمد على النباتات المتنوعة والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة، والتي يتميز بها بالأردن.

-- (بترا)

م ف/أ أ/ب ط

14/10/2023 10:18:35