شهداء وإصابات في سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا) - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي موقعة المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وبحسب وكالة وفا الإخبارية، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لتدميره بشكل كامل وإصابة عدد من المواطنين.

وشنت طائرات الاحتلال غارة بعدة صواريخ على منزل بمنطقة الفالوجة في جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، كما استهدفت بـ4 صواريخ مبنى في حي تل السلطان برفح جنوب القطاع.

واستهدفت الطائرات الحربية محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة بعدة صواريخ، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة نحو ساحل مدينة غزة.

يشار إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان السبت الماضي، بلغت 1900 شهيد ونحو 7696 جريحا، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة.

-- (بترا)

رصد/رس/أ أ/ب ط

14/10/2023 09:51:49