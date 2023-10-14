شهداء وإصابات في سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 14 تشرين الأول (بترا) - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي موقعة المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.
وبحسب وكالة وفا الإخبارية، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لتدميره بشكل كامل وإصابة عدد من المواطنين.
وشنت طائرات الاحتلال غارة بعدة صواريخ على منزل بمنطقة الفالوجة في جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، كما استهدفت بـ4 صواريخ مبنى في حي تل السلطان برفح جنوب القطاع.
واستهدفت الطائرات الحربية محيط مستشفى العودة بتل الزعتر شمال قطاع غزة بعدة صواريخ، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قذائف وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة نحو ساحل مدينة غزة.
يشار إلى أن حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان السبت الماضي، بلغت 1900 شهيد ونحو 7696 جريحا، بعضهم بحالة حرجة وخطيرة.
-- (بترا)
رصد/رس/أ أ/ب ط
14/10/2023 09:51:49
MENAFN14102023000117011021ID1107239929
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