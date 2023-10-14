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الجمهوريون يرشحون جوردان لرئاسة مجلس النواب

10/14/2023 4:25:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 14 تشرين الأول (بترا)- رشح الجمهوريون مساء الجمعة المحافظ المتشدد جيم جوردان لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي، وذلك بعد مرور عشرة أيام على الفراغ في رئاسة المجلس.
وبحسب واشنطن بوست، يعاني الحزب الجمهوري من حالة تخبط في أعقاب الإقالة المفاجئة لكيفن مكارثي من رئاسة مجلس النواب في 3 تشرين الأول الماضي على خلفية انقسامات بين المعتدلين وأنصار الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
وفضل الجمهوريون جوردان الذي يحظى بالتأييد في أوساط اليمين ومن ترمب أيضا رغم كونه شخصية مثيرة للانقسام، على أوستن سكوت عضو الكونغرس عن ولاية جورجيا.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن جوردان تغلب على سكوت في تصويت داخلي ثان للجمهوريين هذا الأسبوع بغالبية 124 صوتا مقابل 81، ما يعني أنه سيحتاج إلى الحصول على دعم أكثر من 90 جمهوريا آخرين للفوز برئاسة مجلس النواب.
--(بترا)
ب خ /ف ج
14/10/2023 07:07:17

MENAFN14102023000117011021ID1107239926

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