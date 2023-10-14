بايدن: معالجة الأزمة الإنسانية في غزة أولوية

بايدن: معالجة الأزمة الإنسانية في غزة أولوية
التاريخ
10/14/2023 4:25:20 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 14 تشرين الأول (بترا) - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة أن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية" ، وذلك بعد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الفلسطيني.
ونقلت واشنطن تايمز عن الرئيس الأميركي قوله خلال زيارة إلى مدينة فيلادلفيا إن "فرقنا في المنطقة تعمل، بالتواصل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة، على زيادة الدعم" الإنساني لسكان غزة.
--(بترا)
ب خ/ف ج
14/10/2023 07:05:59
MENAFN14102023000117011021ID1107239925
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