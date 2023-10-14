بايدن: معالجة الأزمة الإنسانية في غزة أولوية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 14 تشرين الأول (بترا) - أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة أن "الاستجابة بشكل عاجل للأزمة الإنسانية في غزة تشكل أيضا أولوية" ، وذلك بعد القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع الفلسطيني.

ونقلت واشنطن تايمز عن الرئيس الأميركي قوله خلال زيارة إلى مدينة فيلادلفيا إن "فرقنا في المنطقة تعمل، بالتواصل مع حكومات إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة، على زيادة الدعم" الإنساني لسكان غزة.

--(بترا)

ب خ/ف ج

14/10/2023 07:05:59