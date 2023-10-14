إسرائيل قتلت 43 فلسطينا خلال 6 أيام في الضفة (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 14 تشرين الأول (بترا)-أورد تقرير أممي عن الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، صدر فجر اليوم السبت، أن إسرائيل قتلت خلال أقل من أسبوع 43 فلسطينيًا من بينهم ثمانية أطفال.

وقالت الأمم المتحدة إن 5 من الضحايا قتلوا على يد المستوطنين و38 على يد القوات الإسرائيلية، فيما أصابت قوات الاحتلال 700 فلسطيني بجروح، من بينهم 92 طفلاً بجروح.

ويشهد العنف المرتبط بالمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، تصاعدا حيث تم تسجيل ما مجموعه 63 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين منذ السابع من الشهر الجاري.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت 42 هجومًا في الضفة الغربية، منها 28 هجومًا شملت عرقلة تقديم الرعاية الصحية، ما أثر على 20 سيارة إسعاف؛ و20 حالة تنطوي على عنف جسدي تجاه الفرق الصحية؛ و11 عملية تنطوي على احتجاز الطواقم الصحية وسيارات الإسعاف؛ و7 تنطوي على تفتيش عسكري للأصول الصحية.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، غير معروف في الوقت الحالي بسبب أمر جيش الاحتلال لإخلاء سكان قطاع غزة إلى الجنوب.

وقال تقرير الشؤون الإنسانية اليومي، إن التقديرات تشير إلى أن عشرات الآلاف فروا، فيما بلغ عدد النازحين قبل صدور الأمر الإسرائيلي، حوالي 423 ألف فلسطيني.

لكن التقرير أشار إلى أن القصف العنيف، أصاب مركبات الأشخاص الذين غادروا الشمال، بعد طلب الاحتلال إخلاء غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 40 شخصًا وإصابة 150 آخرين.

ودفعت هذه الحوادث الكثير من الناس إلى التخلي عن جهود الإخلاء والعودة إلى منازلهم.

وأوضح التقرير أنه ما يزال العديد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض، ولم يتمكن الدفاع المدني الفلسطيني والفرق الطبية من الوصول إلى المناطق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ونقص المعدات وتعرض الشوارع لأضرار بالغة.

إلى ذلك، دمر العدوان الإسرائيلي 1,324 مبنى سكنياً وغير سكني، تضم 5,540 وحدة سكنية، فيما تعرضت 3743 وحدة سكنية أخرى لأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن.

--(بترا)

م د/ف ج

14/10/2023 07:04:58