إسرائيل قتلت 43 فلسطينا خلال 6 أيام في الضفة (تقرير)

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 14 تشرين الأول (بترا)-أورد تقرير أممي عن الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، صدر فجر اليوم السبت، أن إسرائيل قتلت خلال أقل من أسبوع 43 فلسطينيًا من بينهم ثمانية أطفال.
وقالت الأمم المتحدة إن 5 من الضحايا قتلوا على يد المستوطنين و38 على يد القوات الإسرائيلية، فيما أصابت قوات الاحتلال 700 فلسطيني بجروح، من بينهم 92 طفلاً بجروح.
ويشهد العنف المرتبط بالمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في المجتمعات الفلسطينية القريبة من المستوطنات الإسرائيلية، تصاعدا حيث تم تسجيل ما مجموعه 63 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين منذ السابع من الشهر الجاري.
من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت 42 هجومًا في الضفة الغربية، منها 28 هجومًا شملت عرقلة تقديم الرعاية الصحية، ما أثر على 20 سيارة إسعاف؛ و20 حالة تنطوي على عنف جسدي تجاه الفرق الصحية؛ و11 عملية تنطوي على احتجاز الطواقم الصحية وسيارات الإسعاف؛ و7 تنطوي على تفتيش عسكري للأصول الصحية.
وقالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين، جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، غير معروف في الوقت الحالي بسبب أمر جيش الاحتلال لإخلاء سكان قطاع غزة إلى الجنوب.
وقال تقرير الشؤون الإنسانية اليومي، إن التقديرات تشير إلى أن عشرات الآلاف فروا، فيما بلغ عدد النازحين قبل صدور الأمر الإسرائيلي، حوالي 423 ألف فلسطيني.
لكن التقرير أشار إلى أن القصف العنيف، أصاب مركبات الأشخاص الذين غادروا الشمال، بعد طلب الاحتلال إخلاء غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 40 شخصًا وإصابة 150 آخرين.
ودفعت هذه الحوادث الكثير من الناس إلى التخلي عن جهود الإخلاء والعودة إلى منازلهم.
وأوضح التقرير أنه ما يزال العديد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض، ولم يتمكن الدفاع المدني الفلسطيني والفرق الطبية من الوصول إلى المناطق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ونقص المعدات وتعرض الشوارع لأضرار بالغة.
إلى ذلك، دمر العدوان الإسرائيلي 1,324 مبنى سكنياً وغير سكني، تضم 5,540 وحدة سكنية، فيما تعرضت 3743 وحدة سكنية أخرى لأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن.
--(بترا)
م د/ف ج
14/10/2023 07:04:58
MENAFN14102023000117011021ID1107239924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.