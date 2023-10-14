أجواء خريفية معتدلة بوجه عام اليوم وانخفاض ملموس غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 تشرين الأول (بترا)-تكون الأجواء اليوم السبت، معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأحد، بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي(4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائما جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المحافظات الشمالية والوسطى من المملكة قد تكون غزيرة أحيانا في المناطق الشمالية لفترات محدودة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير الكتلة الهوائية الرطبة، حيث تستمر الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، ويتوقع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون في ساعات الصباح الباكر غزيرة أحيانا لفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتكون الأجواء الثلاثاء، مستقرة، مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة حيث تكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 28 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 26 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 13 وفي مرتفعات الشراة 22 - 11، وفي مناطق البادية 30 - 16، وفي مناطق السهول 27 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 23، وفي البحر الميت 33 - 22، وفي خليج العقبة 32 - 20 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

14/10/2023 07:02:15