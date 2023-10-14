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إعلان نتائج مسابقة The Best Dancer بمسرح نهاد صليحة .. 25 أكتوبر

10/14/2023 4:25:04 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مسرح نهاد صليحة تحت إشراف
الفنان محمود فؤاد صدقي، عن موعد إعلان نتائج مسابقة The best Dancer ، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والتي ستقام لمدة ثلاثة أيام وهم 23 و 24 و 25 أكتوبر ، ويتم الإعلان عن النتيجة في آخر يوم 25 أكتوبر .



وقد تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور محمود صلاح مدير مدرسة الباليه بأكاديمية الفنون ،المخرجة والمصممة سالى احمد المدرس المساعد بمعهد الباليه ، المخرجة والمصممة ميريت ميشيل ، المخرجة والممثلة
ريم احمد، المخرجة والمصممة كريمة بدير ، والجمهور المتفرج بنسبة 50% .



وكان قد أعلنت إدارة مسرح نهاد صليحة عن شروط مسابقة The best Dancer وهي أن المسابقة للفردي والزوجي ، وجميع مدارس الدانس مسموح بيها
، ممنوع الرقص البلدى أو المهرجان ، وأن تكون جميع الرقصات المصممة للمسابقة تحمل معنى أو رسالة او هدف ، وأن يكون السن للمتقدم من 15
إلى 30 عام ، وجوائز المسابقة هي 3000 جنيهاً للمركز الأول الفردي ، و 7000 جنيها للمركز الأولي زوجي .
















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