إعلان نتائج مسابقة The Best Dancer بمسرح نهاد صليحة .. 25 أكتوبر

(MENAFN
- Youm7) أعلن مسرح نهاد صليحة تحت إشراف
الفنان محمود فؤاد صدقي، عن موعد إعلان نتائج مسابقة The best Dancer ، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والتي ستقام لمدة ثلاثة أيام وهم 23 و 24 و 25 أكتوبر ، ويتم الإعلان عن النتيجة في آخر يوم 25 أكتوبر .
وقد تشكلت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور محمود صلاح مدير مدرسة الباليه بأكاديمية الفنون ،المخرجة والمصممة سالى احمد المدرس المساعد بمعهد الباليه ، المخرجة والمصممة ميريت ميشيل ، المخرجة والممثلة
ريم احمد، المخرجة والمصممة كريمة بدير ، والجمهور المتفرج بنسبة 50% .
وكان قد أعلنت إدارة مسرح نهاد صليحة عن شروط مسابقة The best Dancer وهي أن المسابقة للفردي والزوجي ، وجميع مدارس الدانس مسموح بيها
، ممنوع الرقص البلدى أو المهرجان ، وأن تكون جميع الرقصات المصممة للمسابقة تحمل معنى أو رسالة او هدف ، وأن يكون السن للمتقدم من 15
إلى 30 عام ، وجوائز المسابقة هي 3000 جنيهاً للمركز الأول الفردي ، و 7000 جنيها للمركز الأولي زوجي .
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