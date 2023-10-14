جمال عبد الناصر يكتب: محمود ياسين.. فتى الشاشة الأول معشوق نجمات السينما

MENAFN - Youm7) مواهب وملكات كثيرة كان يمتلكها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين أهلته ليكون في السينما فتي الشاشة الأول في فترة السبعينيات، اليوم هو ذكرى رحيل الفتي الموهوب، الذي أحبته كل نجمات السينما المصرية في أفلامهن معه، ومثل مع كل نجمات جيله والجيل الذي سبقه، ومع كل مخرجين السينما المصرية في عصر توهجه.

محمود ياسين ابن المسرح بدأ حبه بالمسرح وعشقه له مع رفيق دربه الفنان البورسعيدي عباس أحمد، وقدم معه تجارب مسرحية كثيرة قبل مجيئه للقاهرة، ثم التحق بالمسرح القومي، وجاء ترتيبه الأول في ثلاث تصفيات متتالية، وكان الوحيد في هذه التصفيات المتخرج من كلية الحقوق، ولكن قرار التعيين لم يحدث، في الوقت نفسه تسلم من القوى العاملة قرارا بتعيينه في بورسعيد بشهادة الحقوق وهو الوحيد في دفعته الذي يعين في موطنه الأصلي، ورغم حبه لمدينته إلا أنه لم يتصور فكرة الابتعاد عن المسرح، لذلك رفض التعيين الحكومي وعمل بالتمثيل المسرحي.

بعد تعيين محمود ياسين في المسرح القومي، بدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية «الحلم» من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم الزرقاني، بعدها بدأت رحلته الحقيقية على خشبة «المسرح القومي» والذي قدّم على خشبته أكثر من 20 مسرحية أبرزها: وطني عكا، عودة الغائب، واقدساه، سليمان الحلبي، الخديوي، الزير سالم، ليلة مصرع جيفارا، ليلى والمجنون، وتولّى خلال هذه الفترة إدارة المسرح القومي لمدة عام ثم قدم استقالته.

تعامل محمود ياسين خلال تاريخه السينمائي مع كبار المخرجين وقدم ما يزيد علي 150 فيلما ، وفي أفلامه كان فتي الشاشة الذي احبته كل نجمات جيله والجيل الذي قبله وما بعده أيضا ، فشاركته البطولة سعاد حسني ، نادية لطفي ، فاتن حمامة ، نجلاء فتحي ، نجوي إبراهيم ، عفاف راضي ، مديحة كامل ، لبلبة ، نبيلة عبيد ، نادية الجندي ، ناهد شريف ، شادية ، معالي زايد ، يسرا ، شهيرة ، صفية العمري ، ليل علوي ، وكثيرات من النجمات .

أداء محمود ياسين هو السهل الممتنع، فالطبيعية كانت هي الأساس والركيزة التي يعتمد عليها في كل أدواره، ويبعد دائما الراحل عن المبالغة فهو بمثل بطريقة سلسة تدخل قلبك وتشعر انه واحدا من عائلتك .



الراحل كان يتميز بصوت وحنجرة ذهبية استطاع من خلال صوته أن يكون أيقونة في عالم الأداء الصوتي وقدم بصوته قصص أجدادنا الفراعنة وحكايات تاريخهم من خلال الصوت والضوء .