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انطلاق مهرجان الحرية المسرحي بالإسكندرية.. 10 نوفمبر

10/14/2023 4:25:04 AM
(MENAFN- Youm7) تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني ، ورئيس صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش، تنطلق الدورة التاسعة من مهرجان الحرية بالإسكندرية، والتي تحمل اسم فنان الشعب سيد درويش، وتستمر حتي 17 من الشهر نفسه، علي مسرح مركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، ويرأس المهرجان المخرج محمد مرسي، ويديره الفنان محمد شحاتة.



وقد تقدم للمشاركة بالمهرجان 46 عرضًا مسرحيًا من 11 مدينة مصرية مختلفة، وتشكلت لجنة مشاهدة العروض من الفنان محمد الزيني، الدكتور محمد حسني، الفنان وليد جابر، الفنان محمد ميزو، الفنان مسعد سالم، الكاتب ميسرة صلاح الدين، الفنان أحمد سمير.



وكان قد أعلن
المهرجان الشروط الواجب توافرها في العروض المشاركة، وهي:ألا يكون العرض شارك في أي دورة من الدورات السابقة في المهرجان، وأن يتناسب العرض جغرافيًا مع إمكانات المسرح، ويجتاز قبول لجنة المشاهدة، وضرورة أن يتحمل مخرج العرض كل الأمور الخاصة بقانونية العمل من حقوق خاصة بالعاملين في العرض، وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وصحة البيانات المذكورة في استمارة المشاركة، ويحق لإدارة المركز والمهرجان استبعاد العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان والمركز، تفحص لجنة المشاهدة العروض المقدمة في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2023 وفقًا لاختيار صناع العرض، إما عن طريق لينك العرض بجودة عالية أو عن طريق بروفة نهائية كاملة.



يذكر أن المهرجان ينظم
بتمويل من صندوق التنمية الثقافية؛ كما يعتمد تنظيم المهرجان على موظفي مركز الحرية للإبداع، وتحت إدارة الدكتورة ايناس دياب مدير المركز والمخرج المسرحي محمد مرسي ابراهيم رئيس المهرجان ومدير فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة سميرة عبدالعزيز، ويديره الفنان محمد شحاتة.
















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