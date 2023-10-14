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طريقة عمل كباب حله الدجاج بخلطة سهلة وطعم لذيذ

10/14/2023 4:25:00 AM
(MENAFN- Youm7) كباب حلة الدجاج من الأكلات السهلة سريعة التحضير، حيث إنها من الأطعمة ذات المذاق الجذاب لقلب الأطفال، لاحتوائها على المكون الأساسي وهو الدجاج، ووفقًا لما أشارت إليها دعاء نوير، يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل كباب حلة الدجاج
بمكونات خفيفة، وكباب حلة الدجاج يتم تقديمه بمفرده كطبق أساسي أو يمكن تقديمه بجانب أطباق أخرى من الأرز الأبيض والخضارعلى حسب الرغبة.


كباب حلة الدجاج طريقة عمل كباب حلة الدجاج: المكونات:

كيلو من الدجاج مقطع مكعبات

كيلو بصل

نصف كيلو فلفل أخضر

قرن فلفل حامى

ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة بهارات دجاج

2ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب
ماء

ملح



طريقة تحضير كباب حلة الدجاج:

حضري الدجاج منظف بشكل جيد

ثم حضري إناء مناسب وضعيه على النار ومع إضافة الزبدة

ثم شوحي
قطع الدجاج في الزبدة حتى تأخذ لون ذهبي

ثم ضيفي البهارات وقلبيها مع الدجاج

ثم ضيفي البصل والفلفل الأخضر والحار ويقلب الخليط معا ويترك على النار

ثم حضري ضيفي
الماء عند
تبخر جميع السوائل وتغطى

ثم ضيفي الملح ويترك الخليط حتى تمام النضج

تقدم مع الارز الأبيض أو المكرونة والسطلة وبعض المشاريب الخاصة
والمتوفرة على حسب الرغبة


مكونات كباب حلة الدجاج








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