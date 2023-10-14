طريقة عمل كباب حله الدجاج بخلطة سهلة وطعم لذيذ

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- Youm7) كباب حلة الدجاج من الأكلات السهلة سريعة التحضير، حيث إنها من الأطعمة ذات المذاق الجذاب لقلب الأطفال، لاحتوائها على المكون الأساسي وهو الدجاج، ووفقًا لما أشارت إليها دعاء نوير، يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل كباب حلة الدجاج
بمكونات خفيفة، وكباب حلة الدجاج يتم تقديمه بمفرده كطبق أساسي أو يمكن تقديمه بجانب أطباق أخرى من الأرز الأبيض والخضارعلى حسب الرغبة.
كباب حلة الدجاج طريقة عمل كباب حلة الدجاج: المكونات:
كيلو من الدجاج مقطع مكعبات
كيلو بصل
نصف كيلو فلفل أخضر
قرن فلفل حامى
ملعقة صغيرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة بهارات دجاج
2ملعقة كبيرة زبدة
نصف كوب
ماء
ملح
طريقة تحضير كباب حلة الدجاج:
حضري الدجاج منظف بشكل جيد
ثم حضري إناء مناسب وضعيه على النار ومع إضافة الزبدة
ثم شوحي
قطع الدجاج في الزبدة حتى تأخذ لون ذهبي
ثم ضيفي البهارات وقلبيها مع الدجاج
ثم ضيفي البصل والفلفل الأخضر والحار ويقلب الخليط معا ويترك على النار
ثم حضري ضيفي
الماء عند
تبخر جميع السوائل وتغطى
ثم ضيفي الملح ويترك الخليط حتى تمام النضج
تقدم مع الارز الأبيض أو المكرونة والسطلة وبعض المشاريب الخاصة
والمتوفرة على حسب الرغبة
مكونات كباب حلة الدجاج
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