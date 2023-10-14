3 أبراج محظوظة في الحب 14 أكتوبر.. اعرف لو برجك منهم وإيه السبب

(MENAFN
- Youm7) قد يمثل اليوم 14 أكتوبر يومًا عاديا خاليًا من أي أحداث، لكن من خلال علم الأبراج يمكن أن يمثل هذا اليوم حدثا مهما لبعض الأبراج لتواجد القمر بداخل منزل 3 أبراج
ويجعلهم يحظون بالحب والحظ الكبير على الصعيد العاطفي، ووفقًا لما جاء في موقع
yourtangoo نستعرض خلال السطور التالية
أبرز 3 أبراج الحظ يجلب لهم الحب بدءًا من 14 أكتوبر.
رومانسية
الأبراج الثلاثة الأكثر حظاً في الحب يوم 14 أكتوبر 2023:
برج الحمل:
برج الحمل أكثر الأبراج الأسعد حظًا في الحب بداية من 14 أكتوبر، فإذا كان
مولود الحمل يعيش علاقة حب بالفعل فسوف تقوي علاقته بشريك حياته بدرجة كبيرة تفوق التوقعات ويمكن أن يحصل على تغيرات إيجابية بشأن الحياة العاطفية.
ففي بعض الأحيان، يشعر مولود برج الحمل أنه يمكنه جعل حياته مكانًا رائعًا فقط إذا أتيحت له الفرصة المناسبة. خلال القمر الجديد في برج الميزان ، سيستفيد من هذه العقلية، حيث لا يسعه إلا أن يشعر بالتفاؤل بشأن حياته العاطفية في هذا اليوم.
يشعر اليوم أنه المسيطر على حياته، ويشعر بالرغبة في الوقوع في الحب والإيمان به مرة أخرى ويساعده على ذلك ظهور القمر الجديد في برج الميزان حيث يساعده على العودة إلى المسار الصحيح مرة أخرى.
برج الثور: خلال وجود القمر الجديد في برج الميزان، سيختار مولود برج الثور استعادة القوة التي يشعر أنها فقدها بسبب أشياء خارجة عن إرادته. تريد المضي قدمًا خلال بقية العام وأنت تشعر بالقوة مرة أخرى، وهذا ممكن تمامًا، خاصة إذا اخترت أن تشعر بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة التي تعمل بها طاقة القمر الجديد معك. يتيح لك أن تقرر مستقبلك. في الحب والرومانسية، تريد أن يكون الأمر خاليًا من المتاعب وتشعر أنك لا تريد أن تقضي وقتك في القلق أو في حالة من الشك.
يتيح لك ظهور القمر الجديد في برج الميزان دفع تلك الأفكار المقلقة جانبًا ويمنحك فكرة أنك الشخص الذي يقف بين السعادة والكآبة. علاقتك تسير على ما يرام.
برج العذراء: كنت مؤخرًا تشعر أنك لست متأكدًا مما إذا كان بإمكانك الاستمرار بنفس الطريقة التي كنت تسلكها في علاقة الحب الخاصة بك، حيث لم تعد متأكدًا من قدرتك على بذل الطاقة اللازمة. ولكن في 14 أكتوبر، ستدرك أنك أدخلت نفسك في حالة من الفوضى العصامية وأنك سمحت لنفسك بالاعتقاد بأن الأمر أسوأ مما هو عليه بالفعل. وتبدأ تنظر للأمور بواقعية أكثر وهو ما يساعدك على استعادة إيمانك بالحب.
ثنائي سعيد
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