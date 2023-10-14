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3 أبراج محظوظة في الحب 14 أكتوبر.. اعرف لو برجك منهم وإيه السبب

10/14/2023 4:25:00 AM
(MENAFN- Youm7) قد يمثل اليوم 14 أكتوبر يومًا عاديا خاليًا من أي أحداث، لكن من خلال علم الأبراج يمكن أن يمثل هذا اليوم حدثا مهما لبعض الأبراج لتواجد القمر بداخل منزل 3 أبراج
ويجعلهم يحظون بالحب والحظ الكبير على الصعيد العاطفي، ووفقًا لما جاء في موقع
yourtangoo نستعرض خلال السطور التالية
أبرز 3 أبراج الحظ يجلب لهم الحب بدءًا من 14 أكتوبر.


رومانسية


الأبراج الثلاثة الأكثر حظاً في الحب يوم 14 أكتوبر 2023:

برج الحمل:


برج الحمل أكثر الأبراج الأسعد حظًا في الحب بداية من 14 أكتوبر، فإذا كان
مولود الحمل يعيش علاقة حب بالفعل فسوف تقوي علاقته بشريك حياته بدرجة كبيرة تفوق التوقعات ويمكن أن يحصل على تغيرات إيجابية بشأن الحياة العاطفية.

ففي بعض الأحيان، يشعر مولود برج الحمل أنه يمكنه جعل حياته مكانًا رائعًا فقط إذا أتيحت له الفرصة المناسبة. خلال القمر الجديد في برج الميزان ، سيستفيد من هذه العقلية، حيث لا يسعه إلا أن يشعر بالتفاؤل بشأن حياته العاطفية في هذا اليوم.

يشعر اليوم أنه المسيطر على حياته، ويشعر بالرغبة في الوقوع في الحب والإيمان به مرة أخرى ويساعده على ذلك ظهور القمر الجديد في برج الميزان حيث يساعده على العودة إلى المسار الصحيح مرة أخرى.
برج الثور: خلال وجود القمر الجديد في برج الميزان، سيختار مولود برج الثور استعادة القوة التي يشعر أنها فقدها بسبب أشياء خارجة عن إرادته. تريد المضي قدمًا خلال بقية العام وأنت تشعر بالقوة مرة أخرى، وهذا ممكن تمامًا، خاصة إذا اخترت أن تشعر بهذه الطريقة. هذه هي الطريقة التي تعمل بها طاقة القمر الجديد معك. يتيح لك أن تقرر مستقبلك. في الحب والرومانسية، تريد أن يكون الأمر خاليًا من المتاعب وتشعر أنك لا تريد أن تقضي وقتك في القلق أو في حالة من الشك.
يتيح لك ظهور القمر الجديد في برج الميزان دفع تلك الأفكار المقلقة جانبًا ويمنحك فكرة أنك الشخص الذي يقف بين السعادة والكآبة. علاقتك تسير على ما يرام.
برج العذراء: كنت مؤخرًا تشعر أنك لست متأكدًا مما إذا كان بإمكانك الاستمرار بنفس الطريقة التي كنت تسلكها في علاقة الحب الخاصة بك، حيث لم تعد متأكدًا من قدرتك على بذل الطاقة اللازمة. ولكن في 14 أكتوبر، ستدرك أنك أدخلت نفسك في حالة من الفوضى العصامية وأنك سمحت لنفسك بالاعتقاد بأن الأمر أسوأ مما هو عليه بالفعل. وتبدأ تنظر للأمور بواقعية أكثر وهو ما يساعدك على استعادة إيمانك بالحب.



ثنائي سعيد









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