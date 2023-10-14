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وزارة الإسكان تعلن حالة الطوارئ مبكرا داخل أجهزة المدن استعداد لفصل الشتاء

10/14/2023 4:24:57 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة المدن الجديدة، بدأت مراجعة استعدادات استقبال موسم الشتاء، والتعامل مع الأمطار، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتأكد من توافر المعدات والأفراد المكلفين بالتعامل مع الأمطار، وكذا تطهير مخرات السيول، ومصارف الأمطار، وغيرها من الاستعدادات.



فى السياق نفسه، شهدت أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، اصطفاف المعدات والكوادر البشرية وتنفيذ محاكاة تحرك سريع للتعامل مع الأمطار الغزيرة والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء، مشددة على الاستعداد الكامل من ناحية جاهزية المعدات وتطهير بالوعات صرف الأمطار ومخرات السيول، وجاهزية الكوادر والتنسيق بين الإدارات المعنية وغرفة العمليات على مدار الساعة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لأجهزة المدن الجديدة للقيام بإجراءات متعددة لمواجهة الأمطار والسيول.



وفي سياق متصل، قام محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بتفقد أعمال المرافق بالمدينة والتى شملت محطة مياه الشرب والتى تعمل بطاقة 2000 لتر/ثانية، وأعمال التطوير الجارية بالمرحلة الأولى منها، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة 50 ألف م3 / يوم، و25 محطة رفع بأحياء المدينة للوقوف على القدرات التشغيلية والاستيعابية للمحطات وخطوط الطرد والاستعداد لاستقبال موسم الشتاء تزامناً مع التغيرات المناخية، كما تمت مراجعة مصادر التيار الكهربائي والمصادر البديلة، والتأكد من التزام
شركات التشغيل والصيانة بالالتزام التام بمعدلات تنفيذ الأعمال للحفاظ على مرفق من أهم محاور التنمية بالمدينة.



وأوضح أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم تنفيذ اصطفاف لمعدات وسيارات وأفراد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات ومدى جاهزيتها، والتي تشمل: (سيارات كسح - سيارات شفط - سيارات شفط بنافوري - سيارات مجهزة للسيول - سيارات طوارئ مزودة بطلمبات متنقلة – لوادر - حفارات)، وذلك بحضور مسئولي الجهاز.



وشدد أحمد رشاد، على ضرورة عمل التجهيزات اللازمة للانتشار السريع للأفراد والمعدات واستمرار أعمال
الصيانة لروافع الصرف الصحي، وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول أمطار غزيرة للحد من الأضرار الناتجة عنها، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسولار، والتأكد من عمل الصيانة اللازمة للمعدات والالتزام بالأماكن المقررة للتمركز والقدرة على الانتشار السريع في أقل وقت ممكن للسيطرة علي أي تجمعات لمياه الأمطار، كما تم التنبيه على التطهير الدوري لشبكات خطوط الانحدار الخاصة بالصرف وبلاعات الأمطار وعمل الصيانات اللازمة للبلاعات الموجودة بصفة دورية لاستيعاب كميات الأمطار والسيول المتوقعة.



وتفقد رئيس جهاز مدينة العبور، أعمال إحلال وتجديد محطة رافع صرف صحي رقم 6، والتي تشمل رفع كفاءة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتوريد 3 وحدات طلمبات كاملة بالمحرك وبواديء الحركة.



وتفقد "رشاد" خطي تدعيم الصرف قطر (225 مم) للتأكد من جاهزيته والذي تم إنشاؤه لتخفيف الضغط على خط الصرف الصحي بداية من مسجد التيسير بالحي السادس وحتى الربط على خط الصرف قطر
الـ(1000مم)، والذي تم تنفيذه لتدعيم خط الصرف قطر (1800مم)، والمنتهي ربطة بمحطة رافع صرف رقم 6.



وأكد "رشاد"، ضرورة الانتشار السريع للأفراد والمعدات والتأهب التام في حالة هطول أمطار غزيرة للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة كافة.



ومن جانبه أكد جمال فهمي، نائب رئيس جهاز مدينة العبور، أن ذلك يأتي في إطار السعي لرفع كفاءة منظومة مجابهة مياه الأمطار والصرف بالمدينة.



وتابع مسئولو جهاز مدينة الشيخ زايد بحضور شرطة التعمير، اصطفاف معدات وسيارات وأفراد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي أمام محطة صرف شرق المدينة بطريق النزهة للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل والتعامل مع الأمطار.



وقام مسئولو التشغيل والصيانة بمدينة الشيخ زايد، بمراجعة جميع المعدات والتي تتكون من ( لوادر- سيارات نافوري - كباشات - حفار كاوتش – حفار كاتينة – طلمبات كسح – طلمبات غاطسة – بدل غطس ).



كما تفقدوا محطة صرف شرق المدينة بطريق النزهة، مؤكدين على ضرورة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي ورفع كفاءة العمل بها، والعمل بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة، حيث إن جميع الإدارات المعنية بالجهاز بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها: تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة جميع أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.
















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