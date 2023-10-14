وزارة الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بمدينتي العبور وطيبة الجديدتين

(MENAFN
- Youm7) أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة ، طرح 8 محال تجارية وصيدليتين داخل الأسواق التجارية فى منطقة 2600 فدان بالمدينة بمساحات تتراوح من (19م2 :
40م2)، ومخبز بمساحة 600م2 والمقام على قطعة الأرض رقم 187 بمنطقة الخدمات الواقعة بين الكرامة وسكن مصر – 2600 فدان بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.
وأعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، طرح 12 محلاً تجارياً بالمناطق المختلفة بالمدينة بمساحات تتراوح من (22م2 :
66م2)، للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد الموافق 26/11/2023.
يشار إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار الجهازين المقرر عقد جلسات المزادات بهما.
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