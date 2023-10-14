قرأت لك..سحر الإسكندرية.. رصد لملامح المدينة التاريخية والأثرية والثقافية

MENAFN - Youm7) الإسكندرية هى سيدة العالم القديم ومجد الدنيا وسحر العالم، العظيمة فى الحضارة والثقافة والإبداع والتراث أيا كان العصر التاريخى الذى مرت به، فهى عاصمة التاريخ ومبدعة الحضارة وصانعة المجد الأبدى لبلدنا مصر العظيمة ما بعد الفراعنة، هكذا قال الدكتور حسين عبدالبصير ، مؤلف كتاب "سحر الإسكندرية".

يقدم الدكتور حسين عبد البصير - عبر كتابه - إطلاله سريعة وشاملة ومبسطة بعين طائر على تاريح مدينة الإسكندرية الجميلة الخالدة، وآثارها الفريدة، ومتاحفها المتميزة، ومعالم ثقافة التعايش على أرض مدينة الأديان والثقافات المتعددة والمدهشة، ومكتبة الإسكندرية العالمية، ومتحف آثارها، صاحب الآثار الفريدة.

والهدف من الكتاب ليس تقديم كل تاريخ وآثار وحضارة وثقافة الإسكندرية بشكل حصرى جامع مانع منذ أقدم عصورها إلى الآن، وإنما إلقاء الضوء على أبرز ملامح المدينة التاريخية والأثرية والثقافية الساحرة.

ويؤكد الكتاب على أن مدينة الإسكندرية دوما وأبدا، ابنة التاريخ، التى رعت وأظهرت عظمة وجمال وقوة الملكات البطليمات الجميلات، ومبدعة الآثار الجميلة، وأرض المتاحف الفريدة والعريقة، وحاضنة المعابد اليهودية والكنائس القبطية والمساجد الإسلامية، وبيت مكتبة الإسكندرية العالمية، درة التاج قديما وحديثا وأبدا.

كما يشير الكتاب إلى أنه لم يبدأ الوجود الإغريقى المكثف فى مصر مع فتح الإسكندرية الأكبر لمصر فى عام 332 قبل الميلاد، وإنما بدأ منذ نهاية العصور الفرعونية وعلى أكثر تقدير فى عصر الأسرة السادسة والعشرين، أو ما يعرف بالعصر الصاوى «664 ـ 526 ق.م»، والذى كان مقدمة طبيعية للوجود الإغريقى المنظم والمكثف والمتواصل فى مصر.

وكانت مصر فى تلك العصور من الإسكندرية الأكبر إلى العصر الرومانى ذات وجود حضارى حى يتفاعل حينا مع حضارات والثقافات الوافدة من الجانب الآخر من البحر المتوسط، ويتحداها فى أحيان كثيرة، ولقد قاومت الحضارة المصرية الغزو الحضارى القادم من ذلك الجانب الآخر من البحر المتوسط، حتى استوعبته وأخضعته لبوتقة الشخصية الحضارية المصرية القوية التى تصبغ كل قادم بحضارتها وثقافتها السائدة، وفى النهاية برزت حضارة مصر فى ذلك العصر بسماتها وشخصياتها الحضارة الآسرة التى فرضت وجودها بمنتهى القوة على ما عداها من حضارات وثقافات أخرى، وأخرجت شخصية مصر الحضارية فى أبهى صورها القوية المقاومة.

وتشهد مدينة الإسكندرية فى الفترة الحالية من عمرها الحضارى المديد والفريد، والذى يزيد على 23 قرنا من الزمان الثرى بالأحداث والإنجازات، اهتماما كبيرا من رأس الدولة المصرية المعاصرة وكل قيادات الحكومة المصرية ببعث وإعادة إحياء ونهضة مدينة الإسكندرية

العالمية من جديد.

ومن ضمن ما يتناوله الكتاب المتحف اليونانى الرومانى وهو المتحف الذى تم إعادة افتتاحه منذ أيام قليلة، ويقول كتاب «سر وسحر الإسكندرية»، إن المتحف من أهم وأعظم متاحف منطقة حوض البحر المتوسط بأسرها، ويتمركز فى أقدم الشوارع الأثرية الأساسية لمدينة الإسكندرية، تلك المدينة عالمية الطابع، والتى تعد حلقة الوصل بين اليونان ومصر قديما، ولقد روعى فى التصور الجديد للمتحف طرح أقسام جديدة بالمتحف لخدمة الفكر المتحفى الحديث، حتى يكون مؤسسة علمية منافسة على مستوى عالمى.