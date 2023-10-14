شاهد أعمال محمد عبد المنعم فى معرض اسكيتش بقاعة أفق

(MENAFN
- Youm7) شارك الفنان محمد عبد المنعم، فى معرض "اسكيتش" فى دورته الأولى، بقاعة أفق، للفنون، بمتحف محمود خليل وحرمه بالدقى، بعدد من اللوحات. وقال محمد عبد المنعم، عن مشاركته فى معرض اسكيتش، "الخط فى فن الرسم كالنهر له حياته الخاصة فى كل مراحله، ميلاده وليونته، وشبابه، وحيويته، اندفاعه وعنفوانه وشيخوخته ضعفه، وانكساره وانحساره، وفضلاً عما يُضفيه من دلالات تعبيرية وجمالية له صفة دينامية وطاقة عصبية تسرى كالنبض في مساراته الحركية المُتعددة بين المُنحني والأفقي والرأسي والمُتموج والمُنكسر في زاوية حسب تنوع سُمكه
طوله أو قصره وتعجل بتسجيل الانفعالات وإدراكها في أداء مباشر للحظوية مشهد.
وحصل الفنان محمد عبد المنعم، على العديد من الشهادات المحلية، منها شهادة تقدير للفوز بالمركز الثانى بمعرض التجارب الطلابية ، والميدالية الفضية للفوز بالمركز الثانى بمعرض التجارب الطلابية ، وشهادة تقدير من مديرية الثقافة بالمنيا .
لوحات معرض اسكيتش
لوحات معرض اسكيتش
وشهادة تقدير فى مجال الابداع الفنى من مديرية الثقافة بسوهاج ، والجائزة الأولى فى مسابقة فنانى سوهاج فى التصوير، وجائزة التصوير بمعرض الطلائع التاسع والعشرون "جمعية محبى الفنون الجميلة" 1989 ـ القاهرة، وجائزة التصوير بمعرض الطلائع الحادى والثلاثون "جمعية محبى الفنون الجميلة" 1991 ـ القاهرة، والجائزة التشجيعية فى الرسم فى صالون الشباب الثانى 1990، وجائزة تشجيعية تصوير فى صالون الشباب الرابع 1992، والجائزة الثالثة تصوير فى صالون الشباب الخامس 1993، وجائزة شهادة من صالون الشباب السادس " تصوير" 1994، وشهادة تقدير للفوز بجائزة الأيكا الماليه صالون الشباب الثامن 1996، والجائزة الثالثة تصوير بينالى بورسعيد الرابع 1998 .
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