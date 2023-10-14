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شاهد أعمال محمد عبد المنعم فى معرض اسكيتش بقاعة أفق

10/14/2023 4:24:53 AM
(MENAFN- Youm7) شارك الفنان محمد عبد المنعم، فى معرض "اسكيتش" فى دورته الأولى، بقاعة أفق، للفنون، بمتحف محمود خليل وحرمه بالدقى، بعدد من اللوحات. وقال محمد عبد المنعم، عن مشاركته فى معرض اسكيتش، "الخط فى فن الرسم كالنهر له حياته الخاصة فى كل مراحله، ميلاده وليونته، وشبابه، وحيويته، اندفاعه وعنفوانه وشيخوخته ضعفه، وانكساره وانحساره، وفضلاً عما يُضفيه من دلالات تعبيرية وجمالية له صفة دينامية وطاقة عصبية تسرى كالنبض في مساراته الحركية المُتعددة بين المُنحني والأفقي والرأسي والمُتموج والمُنكسر في زاوية حسب تنوع سُمكه
طوله أو قصره وتعجل بتسجيل الانفعالات وإدراكها في أداء مباشر للحظوية مشهد.


وحصل الفنان محمد عبد المنعم، على العديد من الشهادات المحلية، منها شهادة تقدير للفوز بالمركز الثانى بمعرض التجارب الطلابية ، والميدالية الفضية للفوز بالمركز الثانى بمعرض التجارب الطلابية ، وشهادة تقدير من مديرية الثقافة بالمنيا .


لوحات معرض اسكيتش



لوحات معرض اسكيتش


وشهادة تقدير فى مجال الابداع الفنى من مديرية الثقافة بسوهاج ، والجائزة الأولى فى مسابقة فنانى سوهاج فى التصوير، وجائزة التصوير بمعرض الطلائع التاسع والعشرون "جمعية محبى الفنون الجميلة" 1989 ـ القاهرة، وجائزة التصوير بمعرض الطلائع الحادى والثلاثون "جمعية محبى الفنون الجميلة" 1991 ـ القاهرة، والجائزة التشجيعية فى الرسم فى صالون الشباب الثانى 1990، وجائزة تشجيعية تصوير فى صالون الشباب الرابع 1992، والجائزة الثالثة تصوير فى صالون الشباب الخامس 1993، وجائزة شهادة من صالون الشباب السادس " تصوير" 1994، وشهادة تقدير للفوز بجائزة الأيكا الماليه صالون الشباب الثامن 1996، والجائزة الثالثة تصوير بينالى بورسعيد الرابع 1998 .







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