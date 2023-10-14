ترميم لوحة عن الحرب العالمية الأولى لـ سارجنت يكشف عن مفاجأة

MENAFN - Youm7) بعد أشهر قليلة من نهاية الحرب العالمية الأولى، تم الكشف عن لوح جون سينجر سارجنت الضخمة وتم الترحيب بها باعتبارها عملاً فنيًا محددًا للعصر، وأصبحت الأكثر شعبية فى مجموعة متحف الحرب الإمبراطورى فى لندن.

اللوحة الفنية ضخمة الحجم - يبلغ عرضها أكثر من 6 أمتار - تصور صفوفًا من الجنود، الذين أعماهم غاز الخردل، يشقون طريقهم عبر ساحة معركة مزدحمة، وكل منهم يضع يده على كتف الرجل الذى أمامه، وفقا لما ذكره موقع الجارديان البريطاني.

في العقود اللاحقة، أعجب العديد من المشاهدين باستخدام سارجنت غير المعهود لنظام الألوان الأصفر المخضر، مع التركيز على اللون الكاكى المسطح لزى الجنود مع تسليط الضوء على الجو المضطرب المشوب بالغاز السام، حيث ينحنى رجلان ليتقيأ.

اللوحة الفنية

وكشفت عملية ترميم جديدة كبرى للوحة أن ذلك لم يكن نية الرسام على الإطلاق، بعد إزالة ما اكتشفوا أنه طبقة سميكة من طلاء السبعينيات، كشف القائمون على الترميم عن عمل فني مختلف تمامًا، يقولون إنه "يتوهج" باللون الوردي والبنفسجي والأخضر الذي يذكرنا بالانطباعيين، والذى يعتقدون أن الفنان ربما كان ينوى أن يكون كذلك لتقديم رؤية أكثر تفاؤلاً لما بعد الحرب.





وقالت ريبيكا نيويل، رئيسة القسم الفني بالمتحف: "حتى وقت قريب، كان الجميع يعتقد أنها لوحة صفراء، وأعتقد أن ذلك أثر على الطريقة التي ننظر بها إليها الزوار، لكننا نعلم الآن أن هذا كان مجرد طلاء.