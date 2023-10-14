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أوروبا.. كتاب عن قصص الرحيل والهجرة على حدود دول القارة العجوز

10/14/2023 4:24:53 AM
(MENAFN- Youm7)
يمثل كتاب "أوروبا" تعاونا مثيرا بين الكاتب البريطاني كريس بوركهام والمصور الإسباني إجناسيو إيفانجليستا، حيث يستكشف تجارب العصر الحديث للأوروبيين العاديين الذين ينتقلون عبر الحدود في القارة العجوز وما يقع على تلك الحدود من قصص إنسانية وأهوال وترحيل وانتقال لجماعات من البشر سواء من الأوروبيين أوغيرهم.



الصور الفوتوغرافية، التي ضمها الكتاب جاءت تحت عنوان "إيفانجيليستا بعد شنجن"، ومن اسمها يبدو واضحا أنها تتبع مسيرة أولئك الراحلين عبر الحدود عقب تطبيق اتفاقية شنجن" وتصور نقاط التفتيش المهجورة والمهجورة في مختلف البلدان الأوروبية على اختلافها، وتتراوح هذه من المباني الضخمة إلى نفاط التفتيش الصغيرة الجاهزة والحواجز البدائية المطمورة في الأرض.



ومن التاريخ يأتي السرد مذكرا بالاتفاقيات الأوربية التي حددت ضوابط الانتقال عبر الحدود، فقد اتفق الموقعون كما ورد فى اتفاقية عام 1985 على إلغاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية وتبني حرية حركة الأشخاص والبضائع وتدريجياً، وعلى الرغم من ذلك فقد كان التنفيذ على الأرض مختلفا حيث أعيد استخدام نقاط العبور، أو انهارت أو اختفت تماماً ومع ذلك، وكما لاحظ إيفانجيليستا، فإن نقاط التفتيش والعبور بين البلدان الأوربية ما زالت " تعمل وفق موجات الصدى الاقتصادي والسياسي التاريخي".



نأتى إلى القصص التي كتبها المؤلف البريطاني كريس بوركهام، عن أبطال يعيشون على الهامش و يحاولون تعيير حياتهم إلى الأفضل عبر استغلال الحدود غير الخاضعة للرقابة لتحقيق أهدافهم الخاصة وهو ما يذكرنا بأحداث فيلم Charlie Don't Surf الذي يدور محور من محاوره الأساسية حول أحد سكان لندن الذي يحاول سداد ديون المخدرات عن طريق نقل عائلة فيتنامية من إسبانيا إلى إنجلترا مختبئة في شاحنة متنقلة.

وفي عرض آخر لقصص حقيقة من الحدود يسرد الكاتب ما يجرى في شاحنات صغيرة من طراز AK-47، حيث تتضاعف أعداد المهربين الصربينن في الغابات التي تقع على حدود جمهورية التشيك وبولندا.



تُظهر العديد من قصص بوركهام وصور إيفانجليستا كيف تعبر الموضة وكرة القدم الحدود بسهولة وفي موضع آخر، يشير كريس بوركهام إلى مصانع الملابس المنتشرة في كل مكان قرب الحدود والتي تظهر حتماً عندما تستعين العلامات التجارية بمصادر خارجية للإنتاج حيث تصف امرأة شابة مفهوم "الشركات العائلية" في تركيا حيث كانت تعمل فتصفها قائلة: "إنها مجموعة من الشركات تشمل مجموعة من نساء تتراوح أعمارهن بين 16 و60 عامًا يتشاركن الاستعداد لقضاء 12 ساعة يوميًا في العمل وانضمت إليهن مؤخرًا السوريات والفارين من الحرب، بأعينهن الحزينة وقصصهن الأكثر حزنًا".



في نثر مباشر ومبسط، يكشف بوركهام كيف تستمر صدمة الحرب والنزوح وما هي حدود تأثيرات على من يعانون تداعياتها، وفى آخر القصص المؤثرة يروى بوركهام مأساة بعض االلاعبين الأفارقة الذى يحاولون التنقل عبر الحدود الأوروبية ومن ذلك قصة "إنوسنت"، وهو شاب إريتري، يحلم بلعب كرة القدم في أوروبا، لكن عمه يستغله وينتهي به الأمر في بريطانيا، حيث يتنقل بين وظائف لا نهاية لها مع خطر الترحيل إلى الأبد.












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