هذه حريتكم.. معرض فرانكفورت للكتاب يلغى تكريم الكاتبة الفلسطينية عدينة شبلى

MENAFN - Youm7) في ظل الحرية التي ينادى بها الغرب وهو المفهوم الذى يحاولون ترسيخه على مدار القرون الماضية، لنجد أن تلك الحرية فكرة وهمية لا علاقة لها بالواقع الغربى، إذ قام معرض فرانكفورت للكتاب ، بإلغاء حفل تكريم الكاتبة الفلسطينية عدينة شلبى، والتي كان من المقرر الاحتفال بها خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة "LiBeraturpreis" من جمعية LitProm، عن روايتها "تفصيلة بسيطة"، في 20 أكتوبر كما كان مقرر، الذي يكرّم الكاتبات من الجنوب العالمي عن عمل نُشر حديثًا باللغة الألمانية، حسب ما ذكرDW.

وقد حظيت رواية شبلي "تفصيلة بسيطة" بإشادة كبيرة من بعض النقاد، ونُشرت ترجمتها الإنجليزية، بقلم إليزابيث جاكيت، في عام 2020 وتم إدراجها في القائمة المختصرة لجائزة الكتاب الوطني للأدب المترجم لعام 2020، كما تم إدراجها في القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية في العام التالي.

الكاتبة الفلسطينية عدينة شبلى

وتساءلت صحيفة "Tagesanzeiger " في زيورخ: "في هذه الأوقات، هل يمكن تكريم رواية تصور إسرائيل كآلة قتل بجوائز؟" تصل هذه الرواية إلى قلب الجدل الدائر في الفترة التي سبقت أكبر معرض تجاري للكتب في العالم، كيف ينبغي التعامل مع الأدب الذي "يُزعم أنه يجلب المشاعر المعادية لإسرائيل ومعاداة السامية إلى المشهد الثقافي"؟.

جدير بالذكر فازت الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بجائزة الأدب الألمانية "Liberaturpreis" التي تمنحها وزارة العلوم والفنون، وذلك عن روايتها "تفصيل ثانوي" أو "Eine Nebensache"، المترجمة من العربية إلى الألمانية بقلم غونثر أورث، والصادرة عن دار "بيرنبرغ" للنشر.

الكاتبة الفلسطينية ورواية تفاصيل ثانوى

تتألف الرواية من قسمين، الأوّل مأخوذ عن واقعة حقيقية، ترتبط باغتصاب وقتل فتاة بدوية فلسطينية على يد جنود إسرائيليين، في صحراء النقب في أغسطس 1949.

والثاني يتعلق بمحاولة تتبّع هذه المأساة من قِبل شابة من رام الله، صُدمت وهي تطالع صحيفة "هآرتس"، بعدما وقع نظرها على مقال يُوثِّق فيه صحافي إسرائيلي اغتصاباً جماعياً للفتاة من قِبَل جنود إسرائيليين قبل 25 سنة، فتقرر تتبّع تلك القصّة.

وقالت لجنة التحكيم، "إن الكاتبة الفلسطينية ابتكرت عملاً فنياً مكتوباً بشكل رسمي ولغوي صارم، يُعبّر عن قوّة الحدود وما تفعله النزاعات العنيفة بالناس".