ما ميزة Google Passkeys؟.. وكيف تستفيد منها؟

تمثل Google Passkeys نظام اعتماد رقمي ثوري يهدف إلى استبدال المصادقة التقليدية المستندة إلى كلمة المرور، فهي توفر للمستخدمين القدرة على تسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات بسهولة، مما يلغي الحاجة إلى تذكر كلمات المرور أو إدارتها.

1. المصادقة البيومترية ورقم التعريف الشخصي: تتيح مفاتيح Google Passkeys للمستخدمين مصادقة أنفسهم باستخدام أجهزة الاستشعار البيومترية مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، بالإضافة إلى أرقام التعريف الشخصية، وهذا يحرر المستخدمين من عبء تذكر كلمات المرور المعقدة أو حتى محاولة إنشاء كلمة مرور معقدة آمنة وسهلة التذكر.

2. المصادقة متعددة العوامل: تلبي مفاتيح المرور متطلبات المصادقة متعددة العوامل في خطوة واحدة، مما يوفر حماية قوية ضد هجمات التصيد دون الحاجة إلى كلمات مرور إضافية لمرة واحدة. وهذا يلغي الحاجة إلى إدخال كلمات المرور بالإضافة إلى كلمة المرور لمرة واحدة (OTP).

3. تجربة سلسة: بمجرد إنشاء مفتاح المرور وتسجيله، يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة إلى أجهزة جديدة دون الحاجة إلى إعادة التسجيل، مما يضمن تجربة سلسة عبر المتصفحات وأنظمة التشغيل المختلفة.





تعمل Google Passkeys ضمن البنية التحتية الحالية لأنظمة التشغيل ومديري مفاتيح المرور، مما يجعلها في متناول التطبيقات الموجودة على تلك الأنظمة، هذه هي الجوانب الرئيسية لوظائفها:

1. التخزين الآمن: يتم تشفير مفاتيح المرور بشكل آمن على جهاز المستخدم ويمكن مزامنتها عبر أجهزته التي تعمل بنظام التشغيل Android من خلال Google Password Manager، مما يضمن بقاء البيانات محمية.

2. الاستخدام عبر الأجهزة: يمكن للمستخدمين استخدام مفاتيح المرور على أي جهاز، بغض النظر عن مكان إنشائها في البداية، بشرط موافقة المستخدم على تسجيل الدخول على الجهاز الذي تم تخزين مفتاح المرور فيه.

3. معايير FIDO: نظرًا لأن مفاتيح المرور مبنية على معايير FIDO (الهوية السريعة عبر الإنترنت)، فهي متوافقة مع جميع متصفحات الويب الرئيسية، مما يجعلها في متناول الجميع عالميًا.





ذكرت Google في منشور مدونتها الرسمي أن العديد من الخدمات قامت بالفعل بدمج Google Passkeys في أنظمتها، محتضنة فوائد المصادقة بدون كلمة مرور لمستخدميها.





- الخصوصية: توفر Google Passkeys للمستخدمين إحساسًا عاليًا بالخصوصية، حيث لا تترك البيانات البيومترية الجهاز الشخصي للمستخدم أبدًا، مما يضمن عدم مشاركتها مع الخوادم.

- الأمان: تستخدم مفاتيح المرور تشفير المفتاح العام، مما يقلل بشكل كبير من خطر اختراق البيانات، حيث يرتبط كل مفتاح مرور بموقع ويب أو تطبيق محدد، مما يحمي المستخدمين من هجمات التصيد الاحتيالي.

ويضمن المتصفح ونظام التشغيل عدم إمكانية استخدام مفتاح المرور إلا مع الكيان الذي قام بإنشائه، مما يمنع انتحال الهوية، وعلاوة على ذلك، لا ترى مواقع الويب والخدمات سوى رمز مرتبط بمفتاح المرور وليس بيانات الاعتماد بأكملها، وهذا يجعل الأمور أكثر أمانًا ويصعب على المتسللين الدخول إلى الحساب.





يعد تمكين Google Passkeys خطوة حكيمة لكل من المستخدمين والمطورين، إليكم السبب:

تعمل مفاتيح المرور على تخفيف الإحباط الناتج عن إدارة كلمات المرور وتوفر طريقة سلسة وآمنة ومريحة للوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت. فهي تقلل بشكل كبير من قيمة البيانات الموجودة على الخوادم، مما يجعلها أقل جاذبية لمجرمي الإنترنت، كما أنها توفر حماية قوية ضد هجمات التصيد الاحتيالي.

علاوة على ذلك، إنها تجعل الأمور أسرع وأكثر أمانًا من كلمات المرور العادية وطرق مصادقة OTP، لذلك، مع كل الأشياء مجتمعة، يصبح تمكين مفاتيح المرور أكثر منطقية.