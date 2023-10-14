Saturday, 14 October 2023 12:06 GMT

ناسا تكشف عن موعد جديد لإطلاق أول رحلة مأهولة لمركبة ستارلاينر

10/14/2023 4:24:48 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت وكالة ناسا عن موعد إطلاق المركبة الفضائية بوينج CST-100 ستارلاينر في أول رحلة مأهولة لها إلى محطة الفضاء الدولية، والذى من الممكن أن يحدث في أبريل من العام المقبل، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .



ومع ذلك، هذا مجرد تاريخ مستهدف ولذلك سيتعين علينا الاستمرار في انتظار التأكيد الرسمي لجدول الإطلاق التفصيلي، وقال نائب رئيس بوينغ ومدير ستارلاينر، مارك نابي، في أغسطس ، إن الفريق يهدف إلى تجهيز المركبة الفضائية في مارس، لكنه لم يذكر في ذلك الوقت موعدًا محتملًا للإطلاق.



وقالت ناسا في منشور على موقعها على الإنترنت
"إن أول رحلة مأهولة للمركبة الفضائية ستارلاينر، والتي تسمى اختبار الطيران لطاقم بوينج (CFT) التابع لناسا، من المقرر أن تتم في موعد لا يتجاوز منتصف أبريل"، وقالت وكالة الفضاء إن CFT سترسل رواد فضاء ناسا وطيارين الاختبار بوتش ويلمور وسوني ويليامز في رحلة تجريبية لتأكيد قدرات نظام ستارلاينر.



وسيتم إطلاق المركبة الفضائية على متن صاروخ أطلس V من United Launch Alliance (ULA) من كيب كانافيرال في فلوريدا ، وسيقضي الطاقم والمركبة الفضائية حوالي ثمانية أيام في المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض بهبوط صحراوي بمظلة ووسادة هوائية في غرب الولايات المتحدة.



وقد واجهت شركة Boeing وقتًا صعبًا في إيصال طائرة Starliner إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة لأول رحلة مأهولة لها ، وكان من المفترض أن تتم أول رحلة تجريبية غير مأهولة في عام 2017، لكن هناك مشكلات مختلفة أخرت البرنامج.



وتوجهت الكبسولة في نهاية المطاف إلى الفضاء في عام 2019، لكن المهمة انتهت بكارثة عندما فشلت الكبسولة في الوصول إلى المدار الصحيح لنقلها إلى محطة الفضاء الدولية، واستغرق الأمر ثلاث سنوات من العمل لتصحيح جميع المشكلات، ووصلت ستارلاينر في النهاية إلى المحطة الفضائية في رحلة تجريبية غير مأهولة في عام 2022.



وكان المسؤولون يأملون في إطلاق أول رحلة مأهولة في أبريل من هذا العام، لكن مشكلات مختلفة أجبرت على تأجيل المهمة حتى يوليو، قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى، وبالنظر إلى كل ما حدث من قبل، لا تتفاجأ إذا لم تتوجه مركبة ستارلاينر وطاقمها إلى المدار في أبريل المقبل.



تريد ناسا استخدام ستارلاينر كوسيلة أخرى لنقل الطاقم من وإلى محطة الفضاء الدولية، مما يمنحها مرونة أكبر عند التخطيط للمهام. وهي تستخدم حاليًا صاروخ SpaceX's Falcon 9 ومركبة Crew Dragon الفضائية لمهام رواد الفضاء التي تبدأ وتنتهي في الولايات المتحدة.












MENAFN14102023000132011024ID1107239902

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث