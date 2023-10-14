Saturday, 14 October 2023 12:06 GMT

فيس بوك توقف تحديثات لعبة Grand Theft Auto.. لهذا السبب

10/14/2023 4:24:47 AM
(MENAFN- Youm7) تعد GTA San Andreas واحدة من أكثر الألعاب المحبوبة في سلسلة Grand Theft Auto، وبحسب التقارير الأخيرة فقد أكدت ميتا، الشركة الأم لفيس بوك، أن إصدار الواقع الافتراضي للعبة لن يحصل على أي تحديثات.

وبحسب موقع TOI الهندى ففي عام 2021، أعلنت شركة Meta عن لعبة Grand Theft Auto San Andreas VR، في ذلك الوقت، أكدت الشركة أن اللعبة ستكون متاحة على Oculus Quest 2 (المعروفة الآن باسم Meta Quest 2).

ووعدت الشركة أيضًا بمشاركة المزيد من المعلومات خلال فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الإعلان الأولى، لم يصبح العنوان متاحًا بعد، وتشير الشائعات إلى أن التطوير ربما واجه بعض التحديات.

وعندما سئل عن تاريخ الإصدار المحتمل لنسخة الواقع الافتراضي من GTA San Andreas خلال Connect 2023، قال متحدث باسم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنه لا توجد تحديثات في الوقت الحالي، وفقًا لتقارير GameRant.

ويشير هذا إلى أنه قد لا يتم الإعلان عن اللعبة في عام 2023. ولم يؤكد التقرير أيضًا ما إذا كانت Meta تخطط لإلغاء عنوان الواقع الافتراضي تمامًا.


ميتا كويست 3: المواصفات الرئيسية

تتوفر سماعة الرأس في الولايات المتحدة في نسختين – أحدهما بسعة 128 جيجابايت والآخر بسعة 512 جيجابايت بسعر 499 دولارًا و649 دولارًا على التوالي، الجهاز أخف وزنا ويحتوى على العديد من أجهزة استشعار الكاميرا المتقدمة.

وهي مدعومة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة 4K+ Infinite بدقة 2064 × 2208 لكل عين، وبالنسبة للاتصال، تتوافق سماعة الرأس مع Wi-Fi 6E ولديها ميزات أخرى.

وإذا قامت Meta أخيرًا بطرح لعبة GTA: San Andreas VR أخيرًا، فمن المحتمل أن تكون متاحة على كل من Meta Quest 2 و3، ومع ذلك لم تؤكد الشركة بعد أي نافذة إطلاق.







MENAFN14102023000132011024ID1107239901

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث