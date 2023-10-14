فيس بوك توقف تحديثات لعبة Grand Theft Auto.. لهذا السبب

وبحسب موقع TOI الهندى ففي عام 2021، أعلنت شركة Meta عن لعبة Grand Theft Auto San Andreas VR، في ذلك الوقت، أكدت الشركة أن اللعبة ستكون متاحة على Oculus Quest 2 (المعروفة الآن باسم Meta Quest 2).

ووعدت الشركة أيضًا بمشاركة المزيد من المعلومات خلال فترة زمنية قصيرة، ومع ذلك، بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على الإعلان الأولى، لم يصبح العنوان متاحًا بعد، وتشير الشائعات إلى أن التطوير ربما واجه بعض التحديات.

وعندما سئل عن تاريخ الإصدار المحتمل لنسخة الواقع الافتراضي من GTA San Andreas خلال Connect 2023، قال متحدث باسم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنه لا توجد تحديثات في الوقت الحالي، وفقًا لتقارير GameRant.

ويشير هذا إلى أنه قد لا يتم الإعلان عن اللعبة في عام 2023. ولم يؤكد التقرير أيضًا ما إذا كانت Meta تخطط لإلغاء عنوان الواقع الافتراضي تمامًا.





تتوفر سماعة الرأس في الولايات المتحدة في نسختين – أحدهما بسعة 128 جيجابايت والآخر بسعة 512 جيجابايت بسعر 499 دولارًا و649 دولارًا على التوالي، الجهاز أخف وزنا ويحتوى على العديد من أجهزة استشعار الكاميرا المتقدمة.

وهي مدعومة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة 4K+ Infinite بدقة 2064 × 2208 لكل عين، وبالنسبة للاتصال، تتوافق سماعة الرأس مع Wi-Fi 6E ولديها ميزات أخرى.

وإذا قامت Meta أخيرًا بطرح لعبة GTA: San Andreas VR أخيرًا، فمن المحتمل أن تكون متاحة على كل من Meta Quest 2 و3، ومع ذلك لم تؤكد الشركة بعد أي نافذة إطلاق.