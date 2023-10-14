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مطالبات بتجويد قانون الطفل وتطوير حقوق برنامج الاحتضان

10/14/2023 4:22:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبون






عمان - دعا تقرير حقوقي مشترك، أعدته كل من مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن، وقرى الأطفال (SOS) ومركز المعلومات والبحوث في مؤسسة الملك الحسين، إلى تطوير قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، وتوسيع نطاق المساعدة القانونية للأحداث ممن هم بحاجة للرعاية، عدا عن الدعوة لمنح العائلات المستفيدة من برنامج الاحتضان حقوقا إضافية، تتعلق بتسهيلات إصدار الوثائق الثبوتية والإعفاءات الضريبية، وغير ذلك، والمطالبة بتقديم تفسيرات محددة وواضحة للاستثناءات في زواج "القصر".
ورفع هذا التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى مجلس حقوق الإنسان في العاصمة السويسرية جنيف مؤخرا، ضمن تقارير أصحاب المصلحة للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الرابع للأردن المقرر مطلع العام المقبل.
وأوصى التقرير، بإجراء تعديلات على قانون حقوق الطفل لسنة 2022، بخاصة بشأن حماية الأطفال خارج إطار الزواج من كل أشكال التمييز، وخلوه من النص الواضح لإلزامية التعليم للأطفال من الصف الأول إلى الصف العاشر، على غرار قانون وزارة التربية والتعليم.
كما أوصى بضرورة تعديل التشريعات ذات الصلة، لجعل رياض الأطفال إلزامية ومجانية، وإلغاء أي نص في القوانين، يسمح بالعقوبة الجسدية على الأطفال، وفي مقدمتها المادة (62/ أ) من قانون العقوبات التي تسمح للوالدين بالعقوبة التأديبية، مع الدعوة للالتزام باتفاقية حقوق الطفل في المادتين (18) و(19) تحديدا.
كما دعا التقرير، إلى ضرورة شمول حق الحصول على المساعدة القانونية للأطفال، ممن هم بحاجة للرعاية وليس فقط الأطفال في نزاع مع القانون، مع تعزيز قانون الأحداث لسنة 2014 نحو هذه الغاية.
وأفرد التقرير بنودا تتعلق بالأطفال من فاقدي السند الأسري، معتبرا أن هناك حاجة لمزيد من التفعيل لحماية هذه الفئة، وتعزيز حقهم بالحصول على إثبات النسب في التشريعات الوطنية المطبقة، كقانوني: الأحوال الشخصية لسنة 2019، والأحوال المدنية لسنة 2001.
وأوصى بإزالة "الإشارات التمييزية" كافة، والتي من شأنها أن "توصم" الأطفال أو الشباب فاقدي الروابط الأسرية في التشريعات والوثائق الرسمية والاستراتيجيات الوطنية، وتفعيل الرعاية اللاحقة بعد الخروج من مراكز الرعاية، ووضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية، لتقديم المساعدة والدعم للشباب ممن ليس لديهم روابط أسرية، والاعتراف بحق الطفل في إثبات النسب، بغض النظر عن وجود شهادة زواج للوالدين أم لا.
كما أوصى بإنشاء مراكز رعاية صحية ميسورة التكلفة للمراهقين، ممن ليس لديهم عائلة ومن يعانون من إعاقة عقلية بسيطة، منوها إلى أن من بين المستفيدين من (SOS)، الشباب الذين يعانون من حالات نفسية، تمنعهم من الاعتماد الكامل على أنفسهم، أو التخرج من خدمات الجمعية بعد سن الـ23 عاما، مثل حالات الإعاقة العقلية البسيطة والاضطراب السلوكي، والاكتئاب الشديد.
وبين التقرير، أنه لا يوجد لدى وزارة التنمية الاجتماعية ولا المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مراكز لهذه الفئة؛ لذلك، يقبلون في مراكز علاج حالات الإعاقة العقلية الشديدة.
وفي ملف الاحتضان، أوصى التقرير بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، ومنح الوالدين طالبي الاحتضان حقوقا موازية لحقوق الآباء البيولوجيين من حيث الإعفاءات الضريبية، والحق بالحصول على جزء من معاش الوالد المتوفى، ورسوم مخفضة للمعاملات التي تنطوي على ممتلكات غير منقولة، تشمل الوالدين والطفل المحتضن، وتنفيذ الخطوات اللازمة لإضافة الطفل المحتضن إلى سجل الأسرة الخاص بالوالدين المحتضنين، واتخاذ الخطوات اللازمة لإدراج أسماء الوالدين بالاحتضان في شهادة ميلاد الطفل المحتضن.
وبشأن زواج "الأطفال"، دعا إلى ضرورة تحديد مفهوم "المصلحة" بمنح الاستثناءات لزواج "القصّر" الواردة في المادة (10/ ب) من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019.
واستند التقرير إلى قياس نفاذ التوصيات التي صدرت في الاستعراض الثالث للأردن في العام 2018، بما في ذلك المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية والتعليمات الصادرة بموجب المادة السابقة في القانون، والمتعلقة بمنح الإذن بالزواج لمن "أكمل" سن الـ15 ولم يكمل الـ18 من عمره من الذكور أو الإناث كاستثناء إذا "اقتضت المصلحة ذلك"، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من آب (أغسطس) 2017.
كما استند، إلى بيانات التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة لسنة 2022، والذي تحدث عن تراجع عدد الاستثناءات للفتيات في هذه الفئة العمرية، ليصل إلى 5824 حالة زواج في العام 2022، مقابل 8037 حالة زواج في 2021، إضافة لتقارير سابقة، بحيث اعتبر التقرير أن هناك "تذبذبا" في عدد حالات زواج القصر في البلاد بين الأعوام 2010 و2022، ليسجل 11.5 % حالة في المتوسط من إجمالي عدد الزيجات، بحسب التقرير.
وأشار التقرير، إلى أن الأردن قبل 4 توصيات أممية تتعلق بإنهاء زواج القصر، في حين أشير في 11 توصية أخرى بتعديل قوانين الأحوال الشخصية لجهة "حظر زواج الأطفال"، منوها الى أنه رغم تعديل قانون الأحوال في 2019، لكن التعديلات لم تشمل ما يتعلق بهذه المسألة.
كذلك أوصى، بضرورة وضع القضاة الشرعيين تفسيرات تفصيلية للمادة (3) من التعليمات لسنة 2017 بشكل صارم، وتقديم مبررات تفصيلية لإمكانية استيفاء شروط الضرورة والمصلحة لتبرير زواج القصر، عدا عن تفسير مفهوم المصلحة في المادة (10/ ب) من قانون الأحوال الشخصية.
وشدد التقرير على ضرورة عمل الجهات الرسمية، برفع مستوى الوعي فورا حول الآثار السلبية لزواج القصر، بما في ذلك الآثار المتعلقة بمحدودية الوصول إلى التعليم والفرص، وزيادة المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر، والتبعية الاقتصادية، وزيادة احتمال العنف المنزلي، والتحديات النفسية والعاطفية، وتعطيل التنمية الاجتماعية. وعلى المدى الأطول، دعا لتعديل قانون الأحوال وإزالة الاستثناءات لزواج من هم أقل من 18 عاما.

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